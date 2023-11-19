محافظ قنا يكلف رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تجهيز مقرات الانتخابات الرئاسية

كلف اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية، بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها والتأكيد على متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إليها ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمحافظ قنا ، بديوان عام المحافظة، مع رؤساء المراكز ورؤساء القطاعات وشركات المرافق، لبحث الاستعدادات لـ الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر القادم، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، وصلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما كلف محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية، بمراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وتلافي أي ملاحظات من ضعف المياه بالتنسيق مع شركة المياه والتأكيد على وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة الكهرباء مع التأكيد على تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

ووجه الداودى، بمراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية وتكليف إدارة المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور للدفع بالعدد الكافي من السرفيس وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.

وشدد محافظ قنا ، على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طاريء، وضرورة توفير مقاعد ومظلات باللجان وتوفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأكد الداودى، على ضرورة إلتزام الجهات التنفيذية، بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من جميع التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ومشرف.

وأضاف محافظ قنا، أن المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية تقوم بدورها في تقديم الدعم اللوجيستي وتجهيز وإعداد المقار الانتخابية والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووجه الداودى، بتفعيل دور غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للتنسيق والربط مع جميع الجهات المعنية وغرف العمليات والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات وشركات المرافق وكافة القطاعات، بالإضافة لربط غرفة العمليات المركزية بغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية لتكون على اتصال دائم ومستمر لمتابعة الأحداث أولًا بأول.

وناشد محافظ قنا، المواطنين ضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة كواجب وطني على الجميع يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

