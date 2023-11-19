عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يكلف رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تجهيز مقرات الانتخابات الرئاسية

اجتماع الانتخابات
اجتماع الانتخابات الرئاسية

كلف اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية، بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها والتأكيد على متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إليها ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمحافظ قنا ، بديوان عام المحافظة، مع رؤساء المراكز ورؤساء القطاعات وشركات المرافق، لبحث الاستعدادات لـ الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر القادم، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، وصلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

 

محافظ قنا يتابع جاهزية المعدات وقدرتها على مجابهة الأزمات والكوارث

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق قنا الصحراوى الغربي

 

كما كلف محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية، بمراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وتلافي أي ملاحظات من ضعف المياه بالتنسيق مع شركة المياه والتأكيد على وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة الكهرباء مع التأكيد على تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

ووجه الداودى، بمراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية وتكليف إدارة المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور للدفع بالعدد الكافي من السرفيس وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.

وشدد محافظ قنا ، على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طاريء، وضرورة توفير مقاعد ومظلات باللجان وتوفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأكد الداودى، على ضرورة إلتزام الجهات التنفيذية، بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من جميع التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ومشرف.

وأضاف محافظ قنا، أن المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية تقوم بدورها في تقديم الدعم اللوجيستي وتجهيز وإعداد المقار الانتخابية والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووجه الداودى، بتفعيل دور غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للتنسيق والربط مع جميع الجهات المعنية وغرف العمليات والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات وشركات المرافق وكافة القطاعات، بالإضافة لربط غرفة العمليات المركزية بغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية لتكون على اتصال دائم ومستمر لمتابعة الأحداث أولًا بأول.

وناشد محافظ قنا، المواطنين ضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة كواجب وطني على الجميع يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.
 

قنا المراكز الانتخابية المقار الانتخابية صناديق الاقتراع الوحدات المحلية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط الأمطار| درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من الغد وحتى السبت

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

عاجل| تصرف مفاجئ من جمهور ليبيريا تجاه محمد صلاح بمباراة سيراليون.. والحكم يوقفها

مصادر: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. وقرار حاسم من «الفرعون»

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

أخبار مبهجة من الحكومة.. مصر تودع أزمة الدولار والسكر والسجائر ولطمة للمتلاعبين

موضوعات متعلقة

محافظ قنا يتابع جاهزية المعدات وقدرتها على مجابهة الأزمات والكوارث

محافظ قنا يبحث حصر وميكنة بيانات أراضي أملاك الدولة

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق قنا الصحراوى الغربي

محافظ قنا يتابع أعمال رعاية النخيل البرحي والمجدول بمشروعات الأمن الغذائي

لمناقشة مقترحات تطوير وتنمية مدينة قنا.."الداودى"يستقبل وفد كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية

حركة تنقلات موسعة لقيادات المدن والقرى في محافظة قنا.. تفاصيل

بالأسماء..الفائزين في مسابقة "فن الإلقاء" بتعليم نجع حمادى

إنهاء 1060مستندا لصرف مستحقات المعلمين المتأخرة بإدارة قنا التعليمية

ترشيحاتنا

الأول في التاريخ.. لوكاكو يسجل رقما قياسيا لم يحدث من قبل مع بلجيكا

الحوثيون: احتجاز السفينة الإسرائيلية خطوة تثبت جديتنا لخوض المعركة دعما للمقاومة في غزة

بدلا من 40.. وزير الاتصالات: مصر أصبحت الأولى إفريقيًا في مراكز التعهيد منذ 2021

يدفع الثمن باهظًا.. إسرائيل: حزب الله أطلق أكثر من 1000 صاروخ علينا

وزير الاتصالات: صادرات مصر الرقمية بلغت 1.8 مليار دولار.. فيديو 

تصفيات كأس العالم.. أول تعليق من تريزيجيه بعد هدفيه في سيراليون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على نص خطاب الرئيس محمد انور السادات في الكنيست للسلام مع إسرائيل

هي هتتجوز؟.. طليقة حسن شاكوش تثير الجدل بإطلالة ملفتة

أيسلندا مهددة بخطر كبير.. تسجيل صوتي يكشف عن رعب الحمم البركانية

يحميك من أمراض خطيرة.. 20 فائدة لتناول لبان الدكر

فيديو

محاسب بالشركة وضع الخطة .. تفاصيل السطو على سيارة الجيزة وسرقة مليون جنيه «فيديوجراف»

قتـ.لوا أبناء شعبهم .. مفاجأة ارتكبها الاحـ.تلال يوم 7 أكتوبر لمطاردة القـ.سـ.ام

تقلبات جوية شديدة وأمطار غزيرة وتعطيل للدراسة ببعض المحافظات.. فيديو

«دبلوم صنايع وعامل دكتور».. تفاصيل غريبة حدثت بالفعل في مستشفى سوهاج «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ