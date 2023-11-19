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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال اجتماع موسع

محافظ قنا يتابع جاهزية المعدات وقدرتها على مجابهة الأزمات والكوارث

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اجتماعا موسعاً لمتابعة الحالة الفنية وصلاحية المعدات بوحدات الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتأكد من جاهزية هذه المعدات وقدرتها علي مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها حال حدوثها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حموده، سكرتير عام المحافظة، و محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والقيادات التنفيذية ومسئولى المرور، و الحماية المدنية، والإسعاف.

 

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واستعرض محافظ قنا ، تقريرا مفصلا ، مُوضح به عدد المعدات بكل وحدة إدارية و نوعيتها ، والحالة الفنية لكل مُعدة، وعدد المعدات الصالحة والمُعطلة، وموقف المعدات المُعطلة من التكهين، ومدي جاهزية أماكن الإخلاء والإغاثة.

وأشار المحافظ، إلي أنه تم تشكيل لجنة فنية قامت بالمرور علي مقار الحملات الميكانيكية للوحدات الإدارية للتأكد من صلاحية المعدات وكفائتها.

وشدد على ضرورة سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات المُعطلة، وتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بشكل دائم.

وأكد “الداودي”، أهمية التدريب الجيد لسائقي تلك المعدات ، للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة الفنية، مؤكداً أن أمن وسلامة المواطنين أمانة ومسئولية تقع علي عاتقنا جميعا، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغيّرات مناخية يترتب عليها حدوث كوارث وأزمات طبيعية تهدد حياة المواطنين.

قنا مجابهة الأزمات الحملات الميكانيكية صلاحية المعدات أزمات طبيعية

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