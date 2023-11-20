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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يستقبل 105 مواطنين في الديوان العام لبحث طلباتهم

لقاءات المواطنين
لقاءات المواطنين بقنا

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، و الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، استقبالهم للمواطنين لبحث شكواهم و مطالبهم ، وذلك في إطار حرص محافظ قنا علي التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

بحضور حضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وسمية حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

 

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استقبل محافظ قنا، على مدار اليوم، ١٠٥ مواطنين من مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، و إرسالها فوراً لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

 

ووجه محافظ قنا، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الإجتماعية، وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وأكد محافظ قنا ، بأن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

لقاءات المواطنين بقنا

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قنا التواصل المباشر مستوى الخدمات وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل الحماية الاجتماعية الشكاوي

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