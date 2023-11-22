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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا : 223 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية

محافظ قنا
محافظ قنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إنه خلال الفترة من يناير وحتي نهاية أكتوبر الماضي تم تمويل 8658 مشروع من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.

 

وتابع الداودى، بأن إجمالى المشروعات المنفذة بلغ 223 مليون و19 ألف و473 جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

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وأضاف محافظ قنا ، بأن المشروعات الممولة من الجهاز منها 360 مشروع صغير بإجمالي تمويل 83 مليون و240 ألف و868 جنيه، وفرت 1016 فرصة عمل لشباب الخريجين من ابناء المحافظة.

 

وأوضح الداودى، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 8298 مشروعا بتمويل قدره 139 مليون و778 آلاف و605 جنيه، وفرت 10012فرصة عمل.

 

وأشار محافظ قنا ، إلي أن ذلك يأتى فى الوقت الذي تولى فيه الدولة اهتماما كبيرًا  للمشروعات الصغيرة و متناهية الصغر، لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.

 

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