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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة قنا يحيل فرقا طبية بوحدتي الهجان والجبلاو للتحقيق

جولة صحة قنا
جولة صحة قنا

قرر الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، فتح تحقيق و إحالة الفرق الطبية المقصرة  للتحقيق العاجل بديوان المديرية، لتغيبهم عن العمل.

 

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجأة للوحدة الصحية بالهجان والوحدة الصحية بالجبلاو التابعتين لإدارة قنا الصحية، برئاسة وكيل وزارة الصحة، وبمشاركة الدكتورة إيناس فاروق، مديرة إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور محمود عبدالهادي، مدير المكتب الفنى.

 

 

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وقال الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن الجولة تأتي ضمن جولات المتابعة المستمرة علي منافذ الخدمات الصحية بالمحافظة بهدف التأكد من الخدمة المقدمة للمواطنين، وتبين خلالها وجود عديد من المخالفات حول أعمال الوحدات الصحية تخالف القانون، وتم إصدار توجيهات بالعمل علي تلافي تلك المخالفات والعمل علي دعم الخدمات بتلك الوحدات.

 

وأكد وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، عزمه الضرب بيد من حديد علي جميع المخالفات بالوحدات الصحية والمستشفيات للارتقاء بالخدمة المقدمة للمترددين من المواطنين.

 

و أشار بدران، إلى حرصه الدائم علي المتابعة الدورية لفرق الإشراف بالإدارات الصحية والمديرية علي كافة المنافذ الطبية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

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