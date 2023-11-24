ختام فعاليات الدورة التدريبية لبرامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بقنا

اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب فعاليات الدورة التدريبية لبرامج " المرأة تقود في المحافظات المصرية "، والتي تم تنظيمها بمقر مكتبة مصر العامة بـ قنا، خلال الفترة من ٥ إلى ٢٣ من شهر نوفمبر الجارى، بالتعاون بين الأكاديمية و وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة".

وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إنه شارك في التدريب ٧٧ متدربة من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمدن، و مديريات التربية والتعليم و المالية والتضامن الاجتماعي و التنظيم والادارة والتموين والشباب والرياضة و جامعة جنوب الوادي ومنظمات المجتمع المدنى، والمجلس القومي للمرأة.

و أشار محافظ قنا ، إلى أن المتدربات تلقين خلال فترة البرنامج مجموعة من المعارف في مجالات " إدارة الوقت، مهارات القيادة، الإدارة الإستراتيجية، التحديات وإدارة الأزمات، المشروعات القومية، رؤية مصر ٢٠٣٠، والاستراتيجيات القومية " والتي تم تقديمها على أيدي نخبة من الخبراء والمتخصصين بهدف صقل مهارات المتدربات بالشكل الذي يساعدهن على المشاركة الفعالة في مجتمعاتهن.



وأضاف الداودى، بأن الفعاليات الختامية للدورة التدريبية شهدت تسليم المتدربات الشهادات و بعض الهدايا التذكارية التي تحمل اسم الاكاديمية الوطنية للتدريب.

وأثنى محافظ قنا ، على جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب، في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة، للدفع بهم في كافة المواقع والمناصب القيادية، وذلك من أجل توحيد الرؤي والأفكار والعمل بأسلوب واحد يقوم علي أسس علمية محددة، لتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة، ومحاور التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر ٢٠٢٣.