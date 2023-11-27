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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بتهمة الإهمال الطبى .. محكمة أبوتشت تحجز قضية الطفلة" قسم" إلى نهاية العام الجارى

محكمة
محكمة

قررت محكمة أبوتشت الجزئية شمال قنا، حجز قضية الإهمال الطبى فى حالة الطفلة "قسم" إلى جلسة ٣١ ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم.

تعود وقائع القضية إلى أكتوبر ٢٠٢٢، عندما تقدم محمود أبوالحسن، والد الطفلة قسم، ببلاغ رقم 5126 لسنة 2022، يتهم فيه ٣ أطباء بقسم الأطفال بمستشفى أبوتشت المركزى، بالإهمال فى حالة طفلته ما تسبب فى وفاتها.

 

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وطالب والد الطفلة، فى البلاغ المقدم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه واقعة الإهمال ومعاقبة المتسبب في وفاة طفلته. 

وقيدت القضية برقم 13501 لسنة 2023 جنح مركز أبوتشت، وجرى إحالة الأطباء المتهمين فى الواقعة للمحاكمة بجلسة 4 نوفمبر الجارى، بتهمة الإهمال الطبي، وحجزت القضية لجلسة 31 ديسمبر للنطق بالحكم.

وفى سياق آخر توجه فريق من نقابة أطباء قنا ، برئاسة الدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء، إلى محكمة أبوتشت برفقة دفاع المتهمين، لمؤازرة زملائهم أثناء نظر القضية.

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