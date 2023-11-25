دفن جثماني صغيرين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بقنا

شيع أهالى قرية الغربى بهجورة بمركز نجع حمادى شمال قنا ، جثمانى صغيرين لقيا مصرعهما فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالطريق الزراعى.

كان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق قرية الغربي بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى.



دفع مرفق إسعاف قنا ، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، لنقل الجثتين إلى المستشفى ووضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من المعاينة لموقع الحادث، مصرع سيد خالد سيد 15 عامًا، ومحمود إبراهيم 13 عامًا، وإصابة آخر، عقب تصادم دراجتين ناريتين.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.