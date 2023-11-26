تشييع جثمان طالب لقى مصرعه أسفل عجلات قطار بقنا

شيع أهالي مدينة قوص جنوب قنا، جثمان طالب ثانوى لقى مصرعه أسفل عجلات قطار أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد بقوص.

كان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع طالب ثانوى دهساً أسفل عجلات قطار على شريط السكة الحديد بـ قوص.

بالانتقال والفحص تبين تبين مصرع كريم عماد عبدالفتاح، طالب بالصف الثانى بالثانوى العام، أسفل عجلات القطار أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد بمحطة قوص.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.