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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاثنين.. صحة قنا تنظم قافلة علاجية متخصصة بقرية سمهود بأبوتشت

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا

 

أعلنت مديرية الشئون الصحية بـ قنا ، عن تنظيم قافلة علاجية متخصصة بقرية سمهود التابعة لإدارة أبوتشت الصحية، يوم الأثنين ٢٧ نوفمبر المقبل.

 

وقال الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن القافلة العلاجية سوف تضم عيادات فى تخصصات" الأطفال، الباطنة، النساء، تنظيم الأسرة"،بالإضافة إلي صيدلية لصرف العلاج.

 

 

وأضاف بدران، يجرى الكشف الطبى من خلال فريق طبي متكامل وذلك فى إطار مبادرة ١٠٠ يوم صحة والتي تقدم الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بالمجان للمترددين علي تلك القافلة.

 

وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن القافلة تتم  بتوجيهات من الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة وصول الخدمات الطبية لجميع القري بمراكز المحافظة.

 

ودعا وكيل وزارة الصحة بقنا ، المواطنين القاطنين بقرية سمهود والمناطق المحيطة، بالتوجه للقافلة والإستفادة من خدماتها المختلفة والتى تقدم بشكل مجانى.


 

قنا قافلة علاجية متخصصة قرية سمهود أبوتشت وزارة الصحة الرعاية الصحية الخدمات الطبية

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