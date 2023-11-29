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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا للسيول.. محافظ قنا يتابع اصطفاف المعدات عبر البث المباشر بمركز السيطرة

صدى البلد

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عبر البث المباشر من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بروفة اصطفاف المعدات والسيارات التابعة للوحدات المحلية بالمحافظة من أجل مراجعة أعمال صيانة المعدات الهندسية والسيارات للتأكد من مدى جاهزيتها.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ قنا، للاصطفاف من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، للتأكيد من جاهزية معدات المحافظة لأى سيول محتملة أو أزمات خلال الفترة المقبلة.

 

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وأوضح محافظ قنا، بأن إجمالي المعدات والسيارات والتجهيزات التي شاركت في الاصطفاف بلغت 172 معدة تنوعت ما بين " لودر، جليدر، قلاب، سيارات مياه، سيارات سلم كهربائي، سيارات بيك اب، سيارة شفط، سيارة كسح، سيارة نافوري، سيارات إطفاء، سيارات إسعاف مجهزة ".

وأشار الداودى، إلى أنه تم تكليف السائقين بتشغيل المعدات والسيارت وإجراء تجارب للمهام لكل معدة وسيارة، للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها وكفاءتها الفنية استعدادا للقيام بمهامها الأساسية.

وأضاف محافظ قنا، بأن ذلك انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمتابعة مباشرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآلات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ، والكوارث الطبيعية وخاصة الأمطار والسيول.

 

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