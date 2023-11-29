إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بصحراوي قنا

أسفر حادث تصادم بين سيارتين بطريق قنا الصحراوى، أمام قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، نتج عنه إصابة 6 أشخاص.

وتبين إصابة كل من: منتصر.ع.ع 50 عاما، علي.ع.ا52 عاما، وطفليه محمد 6 سنوات، وسيف 8 سنوات، وإبراهيم.م.إ 26 عاما، محمد.س.إ 25 عاما.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.