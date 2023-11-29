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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بصحراوي قنا

حادث
حادث

أسفر حادث تصادم بين سيارتين بطريق قنا  الصحراوى، أمام قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، نتج عنه إصابة 6 أشخاص.

 

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وتبين إصابة كل من: منتصر.ع.ع 50 عاما، علي.ع.ا52 عاما، وطفليه محمد 6 سنوات، وسيف 8 سنوات، وإبراهيم.م.إ 26 عاما، محمد.س.إ 25 عاما.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا قرية الكرنك أبوتشت طريق قنا الصحراوى الغربى مرفق اسعاف قنا

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