مصرع طالب فى حادث اصطدام سيارة بقنا

لقى طالب مصرعه فى حادث اصطدام سيارة بطريق الخطأ، فى قرية النواهض التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع طالب، عقب الاصطدام بسيارة فى قرية النواهض بمركز أبوتشت.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل جثة الطالب، إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تبين أن الجثة لـ طه يونس أبوالحمد ١٤ عاماً ، طالب بالمرحلة الإعدادية، وصدمته السيارة بطريق الخطأ.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.