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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب فى حادث اصطدام سيارة بقنا

الطالب المتوفى
الطالب المتوفى

لقى طالب مصرعه فى حادث اصطدام سيارة بطريق الخطأ، فى قرية النواهض التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع طالب، عقب الاصطدام بسيارة فى قرية النواهض بمركز أبوتشت.

 

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دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل جثة الطالب، إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تبين أن الجثة لـ طه يونس أبوالحمد ١٤ عاماً ، طالب بالمرحلة الإعدادية، وصدمته السيارة بطريق الخطأ.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا قرية النواهض أبوتشت اصطدام سيارة مرفق اسعاف قنا

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