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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إحالة مدير ووكيل مدرسة بقنا للتحقيق لعدم إغلاقهم الأبواب أمام الباعة الجائلين

جولة وكيل وزارة التربية
جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا

أحال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، مدير ووكيل مدرسة وحدة أبو دياب غرب الابتدائية المجمعة، للشئون القانونية بالمديرية، لتقصيرهما في إحكام إغلاق أبواب المدرسة و السماح للطلاب بالتعامل مع الباعة الجائلين من خارج المدرسة وتدني مستوى النظافة بها وخلال جولة لعدد من المدارس، بنطاق مركزى قنا ودشنا ، للإطمئنان على سير العملية التعليمية، والتأكد من جاهزية اللجان المعدة كمقرات انتخابية.

 

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وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلغاء تكليف مدير مدرسة أبودياب غرب الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة دشنا التعليمية وعودته للتدريس لغياب الانضباط داخل المدرسة وإهمال توزيع الإشراف اليومي و الاحتياطى، بينما أشاد باستعدادات مدرسة وحدة السمطا المجمعة الابتدائية بدشنا للانتخابات الرئاسية.

 

واستأنف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، جولاته الصباحية المفاجئة لمتابعة انضباط العملية التعليمية ومدى جاهزية المدارس المخصصة كمقرات انتخابية، حيث شهد طابور الصباح بمدرسة أولاد سرور للتعليم الأساسي التابعة لإدارة قنا التعليمية، وأحال المتغيبين بالمدرسة إلى الشئون القانونية بالإدارة، وتكليف المتابعة والتوجيه المالي والإداري بمتابعة المدرسة و تلافي أي ملاحظات وجدت أثناء الزيارة.

 

وشدد السيد، على تكثيف أعمال النظافة بالأفنية والحجرات المخصصة للاقتراع، و المراجعة الدورية للمرافق داخل المدرسة و  تفقد  أيضا مدرسة القناوية الإبتدائية، وراجع حجرات الاقتراع واماكن الاستراحة للناخبين.

 

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، خلال حواره مع رئيس قرية القناوية إلى تنفيذ توجيهات محافظ قنا بتنظيف مدخل المدرسة، والتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والقرى لإعداد اللجان بشكل لائق بالحدث الانتخابى.

 

وأشار السيد، خلال حواره مع طلاب مدرسة الشهيد محمد سليم الثانوية المشتركة بالقناوية إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسى مع أفضل وأمهر معلمي القرية بناء على ترشيح الطلاب، كما أثنى على انضباط أعمال الامتحانات الشهرية للطلاب و مستوى النظافة بالمدرسة.

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

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قنا وزارة التربية مدرسة وحدة أبو دياب غرب أبواب المدرسة الباعة الجائلين العملية التعليمية مدير مدرسة دشنا

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