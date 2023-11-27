إدارة تعليم قوص بقنا تنظم سلسلة ندوات توعوية للحث على المشاركة بالانتخابات

بدأت إدارة قوص التعليمية، جنوب قنا ، الإعداد لسلسلة ندوات توعوية بالمدارس، خلال الأسبوعين الجاريين، لحث المواطنين على النزول للإدلاء بأصواتهم بالاستحقاق الرئاسى ٢٠٢٤، من خلال تفعيل دور التربية الاجتماعية بالمدارس بمشاركة مجالس الأمناء والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس.

جاء ذلك خلال اجتماع بإدارة قوص التعليمية، بحضور أعضاء غرفة عمليات الإدارة، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها فى العاشر وحتى الثانى عشر من ديسمبر المقبل.

قال عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية، إن تعليم قوص يستضيف ٤٧ لجنة تصويت ضمن ٥٥ لجنة على مستوى مركز قوص، تم تجهيزهم خدمياً وإدارياً لاستقبال الناخبين.

وأوضح القبانى، أن التصويت حق دستورى أصيل لكل مواطن يعيش على أرض الوطن، فكما أن للمواطن حقوق يتمتع بها فعليه واجبات أهمها المشاركة فى الانتخابات أى كان رأيه، كما أن الاستحقاق الرئاسي سيضع مصر فى بؤرة اهتمام العالم فيجب علينا أن نظهر بشكل مشرف فمصر هى منبع الحريات والديمقراطية.

يذكر أن مركز قوص يشكل الدائرة الأكبر من حيث الكتلة التصويتية، حيث يبلغ عدد المواطنين ممن يحق لهم التصويت فى الانتخابات ٢٩٩ ألفا و٣٦٠ ألف صوت تشمل مدينة قوص وخمس مجالس قروية تضم ٢٣ قرية بها ٥٥ لجنة فرعية بـ ٥٣ مركزا انتخابيا.