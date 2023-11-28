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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مكافحة العدوى بصحة قنا تعقد ندوات مكثفة للتوعية بالاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

صحة قنا
صحة قنا

عقدت إدارة مكافحة العدوي بمديرية الصحة بـ قنا ، سلسلة ندوات توعية بعدد من مدارس المحافظة، للتوعية بالاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للمضادات الحيوية والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، أن التوعية شملت ندوات حول ضرورة غسل الأيدي لكل فرد من أفراد الأسرة وأهمية ذلك في تكوين خط الدفاع الأول لمنع انتشار العدوي البكتيرية وأهمية إلتزام جميع أفراد الأسرة بالتطهير المستمر.

 

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وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن الندوات تتضمن نشر رسائل توعية مختلفة لطلاب المدارس والمجتمع نحو الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية وضرورة المعرفة كون المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات ويقتصر دورها فقط في علاج الإصابات البكتيرية.

وقالت الدكتورة أميرة قللى، مديرة إدارة مكافحة العدوي بصحة قنا ، إن ندوات التوعية والتي تمت بجهود من فرق مكافحة العدوي بالإدارات الصحية، قدمت جهدها في العديد من مدارس المحافظة من بينها مدرسة الثانوية الزخرفية بنات نجع حمادى،معهد الفتيات الأزهرى بدشنا، مدرسة دشنا الثانوية، مدرسة الشهيدة ميار الإعدادية بنجع حمادى، مدرسة الأشراف الثانوية المشتركة، مدرسة صبرى جادالله بفرشوط، مدرسة الثانوية الزخرفية بنات بنجع حمادى، معهد فتيات أبوتشت، الشهداء الثانوية قوص، مدرسة الثانويه بنات بقنا.

وأشارت قللى، إلي أن الإفراط في تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبية من الصيدلي أو الطبيب يسهم في زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية مما يؤثر علي مناعة الأفراد ويقلل مقاومتهم للتصدي للأمراض المختلفة.

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