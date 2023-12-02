مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بقنا

لقى ٣ أشخاص مصرعهم وأصيب ٤ آخرين، فى حادث تصادم بين سيارتين، وقع بطريق قنا الزراعى الشرقى، أمام قرية الشيخية.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق قنا الزراعى الشرقى، أمام قرية الشيخية، نتح عنه مصرع ٣ أشخاص وإصابة ٤ آخرين.



بالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل، أمام مدخل قرية الشيخية، ما أدى إلى مصرع ٣ أشخاص وإصابة ٤ آخرين، بإصابات متنوعة.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم، فيما جرى نقل الجثث إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.