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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال اجتماع لجنة المواقف بقنا..قرارات لإلزام سائقي الأجرة بخطوط السير

اجتماع اللجنة العليا
اجتماع اللجنة العليا للمواقف بقنا

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة تكثيف الحملات المرورية للتأكد من التزام سائقي سيارات ميكروباص بالخطوط الداخلية بخط السير، ومنع أى تجاوزات لتوفير خدمات وسائل مواصلات للمواطنين في كافة المناطق المخطط بها خطوط سير، مع إحكام السيطرة على سيارات الأجرة لمنع أى تجاوزات وتيسير الخدمات للمواطنين دون استغلال.

 

جاء ذلك خلال اجتماع مع اللجنة العليا لمواقف سيارات الأجرة، لمناقشة عدد من المقترحات لتطوير العمل بالمواقف، وذلك إستكمالاً لخطة المحافظة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، سكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد رضوان، مدير إدارة مرور قنا، والمقدم أدهم يوسف، رئيس مباحث مرور قنا، ورؤساء مجالس المدن وأعضاء لجنة المواقف ومديري المواقف بمراكز المدن.
 

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ناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع بعض شكاوى المواطنين من التكدس المرورى فى أوقات الذروة ومغالاة بعض السائقين فى تعريفة الركوب مستغلين حاجة المواطنين فى أوقات الذروة، موجهاً بضرورة الضخ بأتوبيسات المحافظة والاستعانة بأتوبيسات بعض الهيئات الحكومية للمساهمة فى الحد من الكثافة المرورية وتحقيق الانسياب المروري وتلافي الاختناقات والزحام بشوارع مدينة قنا وخارجها أثناء ساعات الذروة للتخفيف على المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم.

 

وأوضح محافظ قنا ، بأن اللجنة وافقت علي تقليل شرط حمولة السيارة  14 راكب بدلا من 16 راكب للحصول على خط سير جديد، وذلك بناء على الطلبات المقدمة من قِبل عدد من السائقين، في إطار إعلان المحافظة عن فتح باب التقديم للحصول على خطوط سير جديدة لسيارات الأجرة، لتدعيم خطوط السير ذات الكثافة بين مدينة قنا والمراكز المختلفة، والتى يوجد بها كثافات عالية للركاب ، وعدد محدود من السيارات.

وناشد الداودى، المواطنين بالتحلي بالإيجابية والإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقي السيارات والتاكسي، في التلاعب بأسعار تعريفة الأجرة والإبلاغ عن أرقام المركبات لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والرقابية، وذلك على غرفة العمليات المركزية بالمحافظة “0963328472 - 0963337291 ”.

قنا سائقي سيارات ميكروباص وسائل مواصلات شكاوى المواطنين خطوط سير تعريفة الأجرة

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