مجلس جامعة جنوب الوادي يوافق على بروتوكولات تعاون مع مؤسسات ثقافية وتعليمية

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة ورئيس المجلس، على بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي ومؤسسة " س" للثقافة والإبداع ممثلة في الناقد الفنى هيثم الهواري، رئيس المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، وبروتوكول التعاون بين المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا وجامعة جنوب الوادى، وبروتوكول التعاون بين شركة خاصة وجامعة جنوب الوادى.

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على ترشيح الدكتور إبراهيم مصطفي إبراهيم الأستاذ المتفرغ بقسم الجهاز الهضمي والكبد بمعهد تيودور بلهارس لجائزة النيل في العلوم الطبية لعام 2023م، وعلى ترشيح الدكتور محمد الخزامي عزيز، أستاذ نظم المعلومات الجغرافية بقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة الفيوم لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2024م.

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على عقد المؤتمر الثاني لمركز تعليم وأبحاث اللغات بتربية الغردقة بعنوان "تعليم وتعلم اللغات: التحديات والطموحات"خلال الفترة من 2- 3 مارس 2024، وعلى عقد مؤتمر كلية العلوم "المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الأساسية والتنمية المستدامة" وذلك في الفترة من 29 - 31 يناير 2024.

كما وافق على عقد كلية الطب البيطري مؤتمر شباب الباحثين تحت عنوان: الطب البيطري وتأثيراته" التحديات والمخاطر" على التنمية المستدامة وذلك في الفترة من 25- 29 فبراير 2024، وعلى عقد المؤتمر الدولي الثاني لكلية الآثار بعنوان "التراث الثقافي والحضاري لمصر والعالم العربي وتحديات الوضع الراهن " نهاية شهر فبراير 2024.

ووافق المجلس، على عقد المؤتمر السنوي لقسم تكنولوجيا التعليم والمعلومات بكلية التربية النوعية تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي "وذلك في بداية شهر ديسمبر 2023 م، وعلى عقد المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لأبحاث السرطان في الفترة من 5 - 6 فبراير 2024 م بمقر الجامعة بقنا.

ووافق المجلس، على اعتماد لائحة وتوصيف برنامج الدبلوم المهني في جودة الخدمات الصحية بكلية الطب، وعلى استقبال طلاب كلية الطب والجراحة "المستوي الرابع" بجامعة المشرق بالسودان للتدريب بكلية الطب بالجامعة طبقاً لموافقة مجلس إدارة مركز التعليم الطبي المستمر وذلك بأقسام "العظام- الرمد- الأشعة- الطب الشرعي"، وعلى فتح برنامج بكالوريوس مطور المحتوي الرقمي بجامعة جنوب الوادي الأهلية، واعتماد لائحته المقدمة من قسم تكنولوجيا التعليم والمعلومات بكلية التربية النوعية.

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على تعيين الدكتور أحمد محمد أحمد محمد، في وظيفة أستاذ بكلية الطب البيطري، وعلى تعيين الدكتورة إيمان محمد ممدوح، في وظيفة أستاذ بكلية الزراعة، وعلى تعيين الدكتورة نورا تاج الدين جعفر صادق، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية بقنا، وعلى تعيين الدكتور صديق محمود حسن إبراهيم، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الآداب، وعلى تعيين الدكتورة سميرة أحمد السيد محمد، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية، وعلى تعيين الدكتور أبوبكر عبدالسلام مصطفى سعد، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الآثار.

كما وافق المجلس، على تعيين الدكتورة جيهان حسن محمد، في وظيفة مدرس بكلية العلوم، وعلى تعيين الدكتورة شريهان إبراهيم عبدالرحيم إبراهيم في وظيفة مدرس بكلية الحقوق، وتعيين الدكتور مصطفى محمود محمد، في وظيفة مدرس بكلية الصيدلة، وعلى تعيين الدكتورة بسمة تيتو عبدالحميد محمد في وظيفة مدرس بكلية الطب، ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لـ 16 طالب وطالبة، ودرجة الماجستير لـ 16 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.