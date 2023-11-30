افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثانى للصيدلة بجامعة جنوب الوادى

شهد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للصيدلة بقنا ، والذى يقام تحت عنوان"تحديات العمل الصيدلى بين الحاضر والمستقبل"، برعاية اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف أبوالوفا، عميد كلية الصيدلة بجامعة جنوب الوادى، و الدكتورة رشا الشرقاوى، رئيس الادارة المركزية للشئون الصيدلية، و الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا ، والدكتور راجي تاوضروس، الوكيل السابق لوزارة الصحة بقنا ، والدكتورة أسماء محمد مصطفى، مدير إدارة الصيدلة بقنا رئيس المؤتمر، و الدكتور أحمد النقيب، نقيب الصيادلة بقنا.

تضمن المؤتمر عرض أهم الإنجازات في القطاع الصيدلي بالمحافظة وجهود إدارة الصيدلة في التطوير والتعليم لصيادلة المحافظة، وعرض ما قدمته إدارة الصيدلة في الفترة الأخيرة من دعم للمنظومة الدوائية سواء بالصيدليات الخاصة أو بصيدليات المستشفيات والوحدات الصحية.



أكد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، بأن جنوب الوادى، جامعة وطنية تسخر كل امكاناتها وممكنناتها لإنجاح هذا المؤتمر وغيره من الفعاليات العلمية والمشروعات والأنشطة البحثية ذات العلاقة.

وأشار عكاوى، إلى أن هناك قضايا ذات اهتمام مشترك بين الجامعة وقطاع الصيدلة في وزاره الصحة ونقابة الصيادلة، حيث يواجه تعليم الصيدلة في مصر عدد من التحديات الحالية والمستقبلية ويتزايد الطلب على الصيادلة الحاصلين على تعليم جيد وهذا النمو يتطلب فحصا دقيقا للمناهج وطرق التدريس ومصادر التعلم وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ودولية التعليم وغيرها.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، أهمية التركيز في التعليم الصيدلي على اقتصاديات الدواء لأنه جانب مهم من الممارسة الصيدلانية وذلك في اطار في ظل التحديات التي يواجهها نظام الرعاية الصحية.



وأضاف عكاوى، بأن الجامعة تسعى إلى نشر الوعي بين الطلاب لمعرفة أهميه اليقظة الدوائية ودورها في خلق بيئة صيدلانيه أكثر أماناً وأن الجامعة في إطار إدراكها لأهمية التحول الرقمي في ممارسة الصيدلة، حيث تسعى للمشاركة في مشاريع بحثية تستكشف دمج خدمات الصيدلة عن بعد وأنظمة الوصفات الطبية الإلكترونية والحلول الرقمية الاخرى لتعزيز رعاية المرضى وتحسين إمكانية الوصول خاصة في المناطق النائية.

واشار عكاوى، إلى أن الذكاء الاصطناعي بما أحدثه من ثورة في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم يلزم الجامعة بلعب دور محوري في هذا التحول من خلال المشاريع البحثية التعاونية مع شركاء الصناعة والهيئات الحكومية وتسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز رعاية المرضى وتحسين عمليات اكتشاف الأدوية والمساهمة في تقدم الممارسة الصيدلانية في مصر.

وأكد الدكتور أشرف أبو الوفا، عميد كلية الصيدلة بالجامعة، بأن مثل هذه المؤتمرات فرصة طيبة لتبادل الخبرات ومناقشة كافة القضايا، مشيراً إلى أن كلية الصيدلة تفتح ذراعيها لأبنائها وأبناء اقليم جنوب الصعيد لاستكمال الدراسات العليا.

وأوضح أبوالوفا، بأن الجامعة انتهت من إعداد لائحة الدراسات العليا للكلية في انتظار إصدار القرار الوزاري لتفعيل برنامج الدراسات العليا اعترافاً بأهمية الدور المجتمعي للكلية والتيسير للصيادلة الخريجين في استكمال دراستهم العليا.

وأشار أبوالوفا، إلى أنه تم تدشين مركز التعليم الصيدلي المستمر والذي يمثل نقلة كبيرة نحو التطوير والنهوض بالتعليم الصيدلي باقليم جنوب الصعيد من خلال عقد الورش والمحاضرات العلمية في جميع مجالات الصيدلة، كما تم عقد عدد من بروتوكولات التعاون بين وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للصيدلة وكذلك هيئة الدواء المصرية بالمحافظة للمشاركة في تدريب طلاب الامتياز.



وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة السابق بقنا ، إن مهنة الصيدلة تشكل ركيزة أساسية في الحفاظ على الصحة العامة وأن عنوان هذا المؤتمر يرفع راية التحدى الذى يواجه الصيدلى من الناحية العلاجية والإنسانية ويسلط الضوء على الدور الجديد المنوط به بصفته أحد ركائز المنظومة الصحية.



وقدم الدكتور أحمد عبدالفتاح النقيب، نقيب الصيادلة بقنا، الشكر للقائمين على المؤتمر والجهد المبذول من الدورة الأولى للمؤتمر والتى ساهمت في عقده للمرة الثانية.

فينا رحبت الدكتورة أسماء محمد مصطفى، مدير إدارة الصيدلة بقنا ورئيس المؤتمر، بضيوف المؤتمر، مشيرة إلى أن المؤتمر يناقش مجموعة موضوعات هامة، منها الصيدلة والذكاء الاصطناعى واليقظة الدوائية واقتصاديات الصحة وأحدث ما توصلت إليه علوم الأدوية.





