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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح قاعة كبار الزوار بجامعة جنوب الوادي

افتتاح قاعة كبار
افتتاح قاعة كبار الزوار بجنوب الوادى

افتتح الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، قاعة كبار الزوار بمقر الجامعة بقنا ، بحضور الدكتور عباس منصور، الرئيس الأسبق للجامعة.

حضر فعاليات الافتتاح الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محفوظ عبدالستار، نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعادل أحمد مصطفى، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس و القيادات الإدارية بالجامعة.

 

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وأشار الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أنه تم تصميم قاعة كبار الزوار بشكل لائق يتناسب مع مكانة جامعة جنوب الوادى، لاستقبال ضيوف الجامعة من المجتمع الخارجي، وكذلك ضيوف الجامعة خلال الفعاليات التي تنظمها الجامعة.

وأضاف عكاوى، أنه جار العمل على قدم وساق في التطوير الشامل للبنية التحتية بالجامعة من دهانات للأعمدة والبوابات، وعمل المطبات الصناعية، وتهذيب وتنسيق الأشجار والطرق، حيث إن من أساسيات جودة التعليم وجود بيئة تعليمية جاذبة وحضارية.

وأشاد رئيس الجامعة، بروح التكامل والتعاون والعمل بروح الفريق بين كافة إدارات الجامعة فى كافة مراحل تجهيز القاعة بداية من مرحلة التصميم إلى الانتهاء من الفرش والتأثيث.

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