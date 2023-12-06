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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وثيقة 2024.. جامعة جنوب الوادي لأول مرة في تصنيف الكيو إس البريطاني

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، ظهور الجامعة في تصنيف QS World University Rankings: Sustainability 20242024 في الفئة 1051-1100.

 

وأوضح عكاوى، بأن التصنيف يتيح للطلاب محلياً ودولياً أداة فريدة لتقييم الجامعات من خلال الاستدامة، كما أن التصنيف يبحث عن أدلة خارجية من التأثير الذي يحدثه الخريجون في العلوم والتكنولوجيا لحل قضايا المناخ، إلى تأثير البحث العلمي الذي يتم إجراؤه والذي يحقق أهداف التنمية المستدامة والخاصة بهيئة الأمم المتحدة.

 

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وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن التصنيف يقوم أيضاً بتقييم الأثر الاجتماعي والبيئي للجامعات كمركز للتعليم والبحث العلمى.
 

وقال الدكتور حموده محمد دردير، رئيس لجنة التصنيف الدولي بـ جامعة جنوب الوادى، إن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة"SDGs "التي أُقرّت عام 2015، جاءت تتويجًا لعقود من العمل، لمعالجة القضايا التي تواجه عالمنا.

 

وتابع دردير، ويهدف هذا التصنيف إلى دعم تلك الجهود، إيمانا بالدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الجامعات في قيادة التنفيذ الشامل لعدة قطاعات متعلقة بأهداف التنمية المستدامة من خلال التأثير البحثي والاجتماعي من خلال منتسبيها، ما يمكّن من تقييم مدى التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

و أضاف رئيس لجنة التصنيف الدولي بـ جامعة جنوب الوادى، بأن إدراج الجامعة فى هذا التصنيف ليس فقط تحقق أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030 بل تمتد إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمستوى ودولى.
 

وأشار الدكتور حسام حرز الله، عضو لجنة التصنيف، إلى أن الجامعة حققتً نتائج متميزة في تصنيف "QS World University Rankings: Sustainability 2024"، الذي يقيس مدى تحقيق الجامعات العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وجاءت نتائج التصنيف طبقاً لقواعد البيانات، حققت الجامعة فى مجال التأثير الاجتماعي المرتبة 1001+ عالميا، والذي يتكون من 5 مؤشرات، أبرزها مؤشر المساواة وتبادل المعرفة، وتأثير التعليم والتوظيف والصحة العامة. 
 

وأضاف حرزالله، كما حققت الجامعة في معيار التأثير البيئي المرتبة 725 على مستوى العالم، حيث اعتمد هذا المعيار على ثلاثة مؤشرات، من أبرزها الاستدامة البيئية ومؤشر التعليم البيئي والبحوث البيئية، وحققت الجامعة في مجال الحوكمة المرتبة 860 عالميًّا.


 

جامعه جامعة جنوب الوادي التنمية المستدامة البحث العلمي رؤية مصر 2030 قنا

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