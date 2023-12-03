صحة قنا تعلن رفع حالة الطوارئ بالإدارات والمستشفيات خلال أيام الانتخابات

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا، عن رفع حالة الطوارئ استعداداً للإنتخابات الرئاسية، والمقرر تنفيذها خلال المدة من ١٠ ديسمبر وحتي ١٢ ديسمبر.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، ضم مديرى الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ومديرى الوقائى ومديري الترصد بالإدارات الصحية، لمناقشة خطة المديرية طوال الانتخابات بحضور الدكتور أشرف الأحمر، وكيل مديرية الصحة بـ قنا ، والدكتور خالد الزمقان، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية ومديرى الإدارات المعنية.

وقال وكيل وزارة الصحة بـ قنا، جرى وضع خطة متكاملة للعمل بها خلال الانتخابات، من أبرزها، زيادة عدد الأطقم الطبية بالأقسام الحرجة بالمستشفيات والأطقم المعاونة لهم، مع تفعيل خطة الطوارئ بالمستشفيات علي مدار الـ ٢٤ ساعة خلال أيام الإنتخابات.

وأضاف بدران، بأنه تم التأكد من توفير الأدوية ومستلزمات الطوارئ مع التأكيد على المتابعة على مدار اليوم، إضافة للتنسيق مع بنك الدم الإقليمي لتأمين احتياطي كافى من فصائل الدم المختلفة ووجود رصيد كافى بالمستشفيات، مع التأمين الطبي لكافة مقار الإقتراع فى مراكز المحافظة.

وتابع وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، كما تم مراجعة مخزون الأكسجين بالمستشفيات، والتأكد من تشغيل مولدات الكهرباء بالمنشآت الصحية، والتنسيق مع غرفة الأزمات بالمديرية ومرفق إسعاف المحافظة حال حدوث أى حوادث.

و أشار بدران، إلى أنه تم وقف الأجازات للفريق الطبي طوال أيام الإنتخابات، مع التيسير علي الفريق الطبي في توجههم للمقرات الإنتخابية وحصولهم علي حقوقهم الدستورية من خلال تقسيم العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية.