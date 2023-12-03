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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للعام السابع عشر.. تكريم 555 من حفظة كتاب الله فى احتفال سنوى بقنا

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم بقنا

شهدت مدينة قفط جنوب محافظة قنا ، تكريم ٥٥٥ من حفظة كتاب الله، فى ليلة قرآنية لتكريم الفائزين فى مسابقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والتي تنظمها جمعية التيسير للتكافل الاجتماعى ودعم المرأة بقفط، للعام السابع عشر على التوالى.


أقيمت فعاليات الاحتفال بحضور المهندس مرتضي محمد عيسي ممثلا عن مجلس إدارة الشركة الداعمة، و الدكتور محمود خضارى معله، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى سابقا ورئيس المنتدى القنائي للفكرة والثقافة، و الدكتور إبراهيم الدسوقى، العميد السابق لكلية الآداب بقنا، والدكتورة نجاة محمد على مسلم، رئيس مجلس إدارة جمعية التيسير للتكافل الاجتماعى، وإبراهيم محمد حسين أبوجبل المدير التنفيذي للجمعية، وهالة محمد الأنصارى، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ولفيف من القيادات الدينية الشعبيةو التعليمية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية، وجمع غفير من أهالى قفط والقرى المجاورة.

 

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تضمنت فعاليات الحفل تكريم 500 من الشباب والبنات من مستوى جزء من القرآن الكريم إلى القرآن كاملا، بالإضافة إلى 55 من السيدات ما بين سن الستين والعشرين، وكان من بين الفائزين 25 فائز فى مستوى القرآن الكريم كاملا، و 23 فائز فى ثلاثة أرباع القرآن الكريم، و 22 فائز فى نصف القرٱن الكريم، و 20 فائز فى مستوى عشرة أجزاء، و 40 فائز فى مستوى ربع القرٱن الكريم.

 

كما تضمنت المسابقة تكريم 58 فائز فى مستوى 6و5 أجزاء من السيدات، و 43 فائز فى مستوى 4 أجزاء، و 75 فائز فى مستوى 3 أجزاء، و 92 فائز فى مستوى جزئين، 100 فائز فى مستوى جزء واحد.

 

كما كرمت جمعية التيسير للتكافل الاجتماعى ودعم المرأة، المحفظين من مكاتب التحفيظ المشاركين فى المسابقة وعددهم 30 محفظ ومحفظة بشهادات تقدير تشجيعية، وكذلك درع المشاركة فى المسابقة لهذا العام.

 

وحرصت إدارة المسابقة على تكريم 10من المشايخ المحكمين المقيمين للحفظة فى المسابقة، تقديراً لجهودهم على مدى ثلاثة أيام فى اختبار وتقييم المتسابقين واقتطاعهم من أوقاتهم بلا مقابل ابتغاء وجه الله وحبا فى مسابقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

 

ودعا مسؤولو الجمعية، المولى عز وجل أن يوفق الأبناء والجميع لحفظ كتابه وتلاوته وتدبره، وأن ينور به أبصارهم، ويطلق به ألسنتهم، ويفرج به عن قلوبهم، و يشرح به صدورهم، وأن يستعمل به أبدانهم، فإنه لا يعينهم على الحق غيره سبحانه.

 

 

تكريم حفظة القرآن الكريم

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قنا مسابقة أم المؤمنين عائشة القران الكريم جمعية التيسير فائز المحفظين مدينة قفط

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