نيران صديقة.. مصرع صغيرة بطلق خاطئ في الحجيرات بقنا

لقيت صغيرة مصرعها بطلق نارى بطريق الخطأ، أثناء تواجدها بالقرب من أحد أقاربها خلال تنظيف سلاح نارى بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع صغيرة بطلق نارى بطريق الخطأ.

تبين مصرع الطفلة هـ.ف 9 أعوام، بطلق نارى خاطىء، أثناء تواجدها بالقرب من أحد أقاربها، خلال تنظيف سلاح نارى، حيث خرجت طلقة نارية بطريق الخطأ، ما أدى إلى مصرعها فى الحال.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى مكان الواقعة وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



