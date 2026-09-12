غدا.. الأوقاف تنظم ملتقى الفكر الإسلامي الدولي التاسع بمسجد الحسين

تنظم وزارة الأوقاف، غدًا الأحد 13 سبتمبر 2026م، الموافق غرة ربيع الآخر 1448هـ، فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي الدولي في نسخته التاسعة، وذلك بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، في تمام الساعة السابعة صباحًا، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والمفكرين من مصر ومختلف دول العالم عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور عدد من الطلاب الوافدين وطلاب العلم.

ويأتي انعقاد النسخة التاسعة من ملتقى الفكر الإسلامي الدولي امتدادًا لمسيرة علمية وفكرية انطلقت منذ تنظيم نسخته الأولى، التي شهدت مشاركة علماء من خمس عشرة دولة، قبل أن يتوسع الملتقى على مدار دوراته المتتالية، ويشهد تطورًا مستمرًا جعله يحظى بمشاركة وإقبال عشرات العلماء والمفكرين من مختلف دول العالم، إلى جانب طلاب الجامعات العالمية وطلاب العلم من شتى أنحاء العالم.

ملتقى الفكر الإسلامي يواصل رسالته العلمية والفكرية

وتحرص وزارة الأوقاف من خلال تنظيم الملتقى على مواصلة رسالتها العلمية والفكرية، وتعزيز حضور الفكر الوسطي المستنير، إلى جانب الإسهام في بناء الوعي الرشيد، وفتح آفاق أوسع للتواصل العلمي والثقافي بين العلماء وطلاب العلم من مختلف أنحاء العالم.

ويعكس استمرار تنظيم الملتقى واتساع نطاق المشاركة فيه المكانة العلمية والفكرية التي يحظى بها، فضلًا عن تنامي دائرة رسالته في نشر المعرفة، وتعزيز التواصل والحوار بين العلماء والمفكرين وطلاب العلم.

الأوقاف تعزز الحوار حول قضايا الإنسان والمجتمع

ويستهدف ملتقى الفكر الإسلامي الدولي إتاحة مساحة علمية وفكرية للحوار وتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا التي تهم الإنسان والمجتمع، بما يدعم نشر قيم الوسطية والاعتدال والسلام، ويعزز التواصل بين المشاركين من مختلف الدول.

وتأتي هذه الجهود انطلاقًا من الدور العلمي والحضاري لمصر، وحرص وزارة الأوقاف على دعم التواصل العلمي والثقافي، وترسيخ خطاب ديني وفكري قائم على الاعتدال والوعي، والاستفادة من اللقاءات العلمية والفكرية في تعزيز التفاهم وتبادل الخبرات والرؤى بين العلماء وطلاب العلم من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في فعاليات الملتقى عدد من كبار العلماء والمفكرين من مصر ومختلف دول العالم عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب حضور عدد من الطلاب الوافدين وطلاب العلم، بما يعزز الطابع الدولي للملتقى ويواصل مسيرته التي امتدت منذ انطلاق نسخته الأولى وحتى دورته التاسعة.