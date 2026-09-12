قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دفاع أسرة النرجس بالتجمع: المتهم خطط للجريمة قبلها بـ10 أيام
الرئيس السيسي: مصر تطلع إلى تولى رئاسة تجمع البريكس في المستقبل القريب
رئيس الوزراء يتفقد نادي ماتريكس الرياضي ويتابع عدة مشروعات بكفر الشيخ
مصرع وإصابة 22 شخصًا في حادث غرق مركب بالإسكندرية.. ما الذي حدث؟
بعد نحو 5 أشهر من الاحتجاز.. قراصنة صوماليون يفرجون عن سفينة وطاقمها مقابل فدية
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادشة على صفحتها
الرئيس السيسي يشارك في فعالية خضراء ضمن أنشطة بريكس بالعاصمة الهندية
سقوط سيارة أجرة داخل مصرف بالإسكندرية.. والأهالي يحاولون إنقاذ الركاب
الرئيس السيسي: مصر تقدر جهود بريكس في دعم الدول الأعضاء ومواجهة أعباء الديون
سعر ومواصفات iPhone 18 Pro في مصر
تجديد حمزة عبدالكريم حتى 2030.. الأهلي ينتظر «الحساب الكبير» ومبالغ إضافية من برشلونة
أجواء من الفرحة.. حامد حمدان يحتفل بخطوبته على ابنة نجم الزمالك السابق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

غدا.. الأوقاف تنظم ملتقى الفكر الإسلامي الدولي التاسع بمسجد الحسين

مسجد الحسين
مسجد الحسين
عبد الرحمن محمد

تنظم وزارة الأوقاف، غدًا الأحد 13 سبتمبر 2026م، الموافق غرة ربيع الآخر 1448هـ، فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي الدولي في نسخته التاسعة، وذلك بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، في تمام الساعة السابعة صباحًا، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والمفكرين من مصر ومختلف دول العالم عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور عدد من الطلاب الوافدين وطلاب العلم.

ويأتي انعقاد النسخة التاسعة من ملتقى الفكر الإسلامي الدولي امتدادًا لمسيرة علمية وفكرية انطلقت منذ تنظيم نسخته الأولى، التي شهدت مشاركة علماء من خمس عشرة دولة، قبل أن يتوسع الملتقى على مدار دوراته المتتالية، ويشهد تطورًا مستمرًا جعله يحظى بمشاركة وإقبال عشرات العلماء والمفكرين من مختلف دول العالم، إلى جانب طلاب الجامعات العالمية وطلاب العلم من شتى أنحاء العالم.

ملتقى الفكر الإسلامي يواصل رسالته العلمية والفكرية

وتحرص وزارة الأوقاف من خلال تنظيم الملتقى على مواصلة رسالتها العلمية والفكرية، وتعزيز حضور الفكر الوسطي المستنير، إلى جانب الإسهام في بناء الوعي الرشيد، وفتح آفاق أوسع للتواصل العلمي والثقافي بين العلماء وطلاب العلم من مختلف أنحاء العالم.

ويعكس استمرار تنظيم الملتقى واتساع نطاق المشاركة فيه المكانة العلمية والفكرية التي يحظى بها، فضلًا عن تنامي دائرة رسالته في نشر المعرفة، وتعزيز التواصل والحوار بين العلماء والمفكرين وطلاب العلم.

الأوقاف تعزز الحوار حول قضايا الإنسان والمجتمع

ويستهدف ملتقى الفكر الإسلامي الدولي إتاحة مساحة علمية وفكرية للحوار وتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا التي تهم الإنسان والمجتمع، بما يدعم نشر قيم الوسطية والاعتدال والسلام، ويعزز التواصل بين المشاركين من مختلف الدول.

وتأتي هذه الجهود انطلاقًا من الدور العلمي والحضاري لمصر، وحرص وزارة الأوقاف على دعم التواصل العلمي والثقافي، وترسيخ خطاب ديني وفكري قائم على الاعتدال والوعي، والاستفادة من اللقاءات العلمية والفكرية في تعزيز التفاهم وتبادل الخبرات والرؤى بين العلماء وطلاب العلم من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في فعاليات الملتقى عدد من كبار العلماء والمفكرين من مصر ومختلف دول العالم عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب حضور عدد من الطلاب الوافدين وطلاب العلم، بما يعزز الطابع الدولي للملتقى ويواصل مسيرته التي امتدت منذ انطلاق نسخته الأولى وحتى دورته التاسعة.

ملتقى الفكر الإسلامي مسجد الإمام الحسين الطلاب الوافدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

جاريدو

جاريدو يكشف أفضل لاعب دربه مع الأهلي.. ويحدد أصعب من تعامل معه

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

زيزو

صدق أو لا تصدق.. خالد طلعت يكشف رقمًا صادمًا لـ زيزو مع الأهلي

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

ريهام سعيد

بعد واقعة ريهام سعيد.. رقم في تحليل السكر لا يجب تجاهله.. استشاري: 4 عوامل تزيد من احتمالات تطور الحالة

ترشيحاتنا

بن لادن

مفاجأة قبل ربع قرن.. بن لادن بحث شن هجمات في بريطانيا قبل أحداث 11 سبتمبر

احتجاجات في جنوب أفريقيا ضد المهاجرين

نيجيريا: مقتل مواطنين في جنوب أفريقيا وسط تصاعد التوترات المناهضة للمهاجرين

صورة أرشيفية

طائرة بوتين الرئاسية.. «كرملين طائر» يتحول إلى مركز قيادة في الأزمات

بالصور

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد