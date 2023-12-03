لخلافات على منزل.. مصرع شخص وإصابة 3 بطلقات نارية في مشاجرة بقنا

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، خلال مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا .

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية المحروسة الواقعة بنطاق مركز قنا.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع شخص و إصابة 3 آخرين، بسبب خلافات على منزل بين عائلتين بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا.

دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع المشاجرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، فيما جرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





