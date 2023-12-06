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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة قنا تضع اللمسات النهائية لتشغيل العناية المركزة للأطفال بمستشفى فرشوط المركزى

العناية المركزة بمستشفى
العناية المركزة بمستشفى فرشوط

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، عن قرب تشغيل أسرة العناية المركزة للأطفال بمستشفي فرشوط المركزى، بدعم من الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

 

وأوضح بدران، بأن قسم العناية المركزة للأطفال بالمستشفي يضم ١٦ سرير يجري حالياً وضع اللمسات النهائية للتشغيل التجريبي للقسم بقوة ٨ أسرة.

 

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و أشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أنه من المقرر تشغيل قسم العناية المركزة، مع بداية العام الجديد وفقاً لخطة التشغيل المقررة، مع استمرار خطط التطوير والتحديث التي تتبناها مديرية الصحة بـ قنا ، بهدف الإرتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها بالمراكز المختلفة.

 

فيما أوضح الدكتور أيمن السيد، مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة ومنسق المشروع القومي للرعايات والحضانات بالمحافظة، بأن العناية المركزة الجديدة سوف تقدم نقلة طبية متميزة لأبناء المحافظة.

 

وأشار السيد، إلي أنه يجري نقل الحضانات من المبني القديم إلي المبني الجديد وتوفير الطاقم الطبي المتكامل الذي يقدم خدماته علي مدار الساعة للأطفال بالحضانات والعناية المركزة للأطفال.


 

العناية المركزة بمستشفى فرشوط

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