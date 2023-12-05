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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً.. انطلاق فعاليات قافلة طبية مكبرة فى حجيرات قوص بقنا

صحة قنا
صحة قنا

أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، عن إطلاق قافلة طبية موسعة بقرية الحجيرات التابعة لإدارة قوص الصحية بمقر الوحدة الصحية، على مدار يومي الأربعاء والخميس ٦ و٧ ديسمبر الجارى.

وأوضح بدران، بأن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بقنا فى جميع قرى ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتى تقدم بالمجان.

 

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وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن القافلة تتضمن تنظيم ندوات توعية طبية للمترددين على القافلة حول الأمراض المختلفة وطرق التصدي لها.

ودعا بدران، المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة والتى تتضمن تخصصات متنوعة لتقديم خدمات متكاملة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن القافلة تأتى فى إطار خطة الدولة "حياة كريمة " والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقري ومراكز المحافظة.

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