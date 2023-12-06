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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للاطمئنان على الاستعدادات اللوجستية.. محافظ قنا ونائبه يتفقدان مقار اللجان الانتخابية

المقرات الانتخابية
المقرات الانتخابية بقنا

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية علي عدد من اللجان الانتخابية للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت في الإنتخابات الرئاسية والمقرر انعقادها أيام 10، 11، 12 ديسمبر الجاري ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها.


تضمّنت الجولة المرور علي عدد من اللجان العامة واللجان الفرعية بمراكز المحافظة المختلفة، رافقهم خلالها عدد من القيادات التنفيذية.

 

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ووجّه محافظ قنا، بضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء المدن ومديري المدارس لاستكمال أعمال تجهيز المقار الانتخابية، وتوفير كافة الاستعدادات اللوجستية خلال عملية الاقتراع، مشيراً إلى أنه تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية بديلة.


وشدد محافظ قنا، على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، موجهاً رؤساء المدن برفع جميع الإشغالات بمحيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، وذلك خلال تفقده محيط اللجان الانتخابية.


وأضاف الداودى، أن المحافظة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، مناشداً المواطنين ضرورة المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى.

وأكد محافظ قنا ، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى في مسيرة الوطن الديمقراطية.

 

 

لجان الإنتخابات بقنا

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