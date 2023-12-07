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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا تخصص 6 لجان لتصويت الوافدين في الانتخابات الرئاسية

لجان الوافدين بقنا
لجان الوافدين بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عن  تخصيص 6 لجان لتصويت الوافدين في الانتخابات الرئاسية 2024، والتى من المقرر انطلاقها أيام 10و11و12 ديسمبر الجارى في الداخل، وذلك بمدن قنا ونجع حمادى وقوص وقفط من إجمالي 341 لجنة فرعية موزعة علي مستوى المحافظة. 
 

وتابع محافظ قنا ، بأن مركز ومدينة قنا بها 2 مركز انتخابي للوافدين" لجنة فرعية رقم 23 ، ومقرها مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، اللجنة الفرعية رقم 24 ومقرها مدرسة قنا الرسمية للغات امتداد ش مساكن عثمان بمدينة قنا ".

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وأضاف محافظ قنا، وفي مركز ومدينة نجع حمادى، 2 مركز انتخابي " لجنة فرعية رقم 55 ، ومقرها مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية بمدينة الالمونيوم، اللجنة الفرعية رقم 56 ومقرها مدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق شارع الترعة الضمرانية بجوار عيادة التأمين الصحي بمدينة نجع حمادى".

واستطرد الداودى، وفي مركز ومدينة قوص لجنة فرعية رقم 55 ومقرها مدرسة مصنع السكر الثانوية بنات، وفي مركز ومدينة قفط لجنة فرعية رقم 22، ومقرها مدرسة قفط الإعدادية المشتركة".

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة قنا يبلغ 2 مليون و 146  ألفا و51  ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 312 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 341 لجنة فرعية.

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