برعاية التحالف الوطني وصناع الخير..محافظ قنا يشهد تسليم 100 مركب لصغار الصيادين

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الخميس تسليم 100 مركب صيد لصغار الصيادين بالمحافظة مقدمه من مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي وشركتى تأمين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بضرورة دعم الشرائح الأولى بالرعاية اقتصاديا وباشراف الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، و حسام حموده، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، والدكتور محمد عبدالجليل، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير.

وأوضح محافظ قنا ، بأنه تم تسليم 100 مركب صيد مجهزة للصيادين من مختلف مراكز ومدن المحافظة، من الذين لا يمتلكون مراكب و لديهم سابق خبرة في مجال العمل بحرفة الصيد، ويعتمدون عليها كمصدر دخل رئيسي.

وأشاد محافظ قنا ، بالخدمات التى تقدمها مؤسسة صناع الخير داخل المحافظة سواء فى مجال تطوير المنازل أو تنظيم القوافل الطبية، مقدماً الشكر للقائمين على المؤسسة لجهودهم المبذولة فى مجال خدمة المجتمع القنائى.



وأضاف الداودى، أن المشروعات التى تنفذها مؤسسة صناع الخير ومبادرة حياة كريمة، ومنظمات المجتمع المدني، تتسم بالإستدامة ولم تقتصر على رفع كفاءة المنازل فحسب، بل تشمل تنفيذ مشروع تكافليه للأسرة تضمن دخل ثابت يساعدها فى توفير احتياجاتها الأساسية من مستلزمات الحياة.



فيما أشار محمد عبد الجليل، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، إلى أن فعالية تسليم صغار الصيادين بقنا مراكب صيد تأتى فى إطار تنفيذ برامج العمل الخاصة بالتمكين الإقتصادي التي تقوم بها مؤسسة صناع الخير للتنمية في مجال دعم الحرف والصناعات التقليدية، بتوفير ما يقرب من الـ 200 فرصة عمل جديدة ،ما بين أعمال الصيد والبيع.

وتابع عبدالحليل، كما أن المبادرة تحرص علي توفير برنامج تدريبي للصيادين، فضلا عن توفير الأدوات التي يحتاج إليها للقيام بعمله مع مراعاة كافة القواعد الخاصة بالصيد مثل تجنب عمليات الصيد الجائر أو استخدام وسائل تضر بالحياة والثروة السمكية بنهر النيل.

وقال حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بـ قنا، إن مؤسسة صناع الخير للتنمية سبق لها ونفذت عدد كبير من الخدمات التنموية المستدامة داخل محافظة قنا لعل أبرزها تنظيم سلاسل قوافل عنيك فى عنينا للحد من مسببات العمى، استفاد منها أكثر من 30 ألف مواطن بالقري الأكثر احتياجاً.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بـ قنا ، فضلا عن تنفيذ مبادرة لمصر أطفال مصر مستقبل مصر والتى من خلالها نجحت المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولى فى إجراء أول مسح طبى شامل لطلاب مدارس مركزى الوقف وقوص، وكذا تنفذ كافة التدخلات الطبية المطلوبة من توزيع أدوية وإجراء عمليات جراحية وتوزيع نظارات طبية للأسر الأولى بالرعاية.