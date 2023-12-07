ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم.. تسليم عقود عمل المعلمين المساعدين بقنا

سلم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، أول عقود العمل كمعلم مساعد بمديرية التربية والتعليم بقنا للفائزين في مسابقة تعيين 30 ألف معلم التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور مصطفى قاسم، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد حمدان، مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بـ قنا.

واستقبلت مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، أول مائة معلم من معلمات رياض الاطفال ومعلمو الفصول الجدد ممن اجتازوا الاختبارات المؤهلة للعمل كمعلم مساعد بوزارة التربية والتعليم و التي تمت بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، اللجنة المشكلة بعضوية كل من: خالد هاشم، مدير الإدارة القانونية، وأحمد زين، الموجه العام المالى والإدارى، وأعضاء اللجنة المكلفين بمراجعة مسوغات التعيين من إدارة الموارد البشرية إلى توزيع المرشحين لمجموعات واستقبال مائة معلم بصفة يومية داخل قاعة المديرية منعا للتزاحم.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى بذل كل الجهود لإنهاء إجراءات التعاقد مع المعلمات واستلامهن العمل بالأماكن الأكثر احتياجاً لما يمثله ذلك من دعم لمنظومة التعليم بقنا والإستفادة من طموح وأفكار وحماس المعلمات والمعلمين الجدد.