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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أثناء أداء عمله.. محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة عامل توفي إثر حادث

أداء واجب العزاء
أداء واجب العزاء

قدّم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، واجب العزاء لأسرة العامل غريب مسعود محمود والذى يعمل عامل خدمات معاونة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والذي لقى مصرعه أثناء تأدية عمله إثر حادث تصادم.

 

رافقه خلال أداء واجب العزاء، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وطارق لطفي، رئيس الوحده المحلية لمركز ومدينة قنا، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

 

 

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أعرب محافظ قنا، عن خالص مواساته لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

 

فيما قدمت أسرة الفقيد، الشكر إلى محافظ قنا لحرصه على المشاركة في تقديم واجب العزاء والمواساة لهم في مصابهم.

 

و كلف الداودى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة لأسرة الفقيد، مؤكدًا أن محافظة قنا بكامل أجهزتها لا تألوا جهداً لخدمة أبنائها المخلصين ودائمًا ما تقف إلى جانب أسرهم في نكايتهم.

قنا حادث تصادم عامل خدمات معاونة التضامن الاجتماعي إعانة عاجلة واجب العزاء

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