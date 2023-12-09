انتخابات الرئاسة2024|قنا تنهي كافة استعداداتها لاستقبال 2مليون ناخب في 312 مقرا انتخابيا

أنهت محافظة قنا، كافة استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها غداً الأحد ولمدة ثلاثة أيام متواصلة، حيث جرى تجهيز 312 مركز انتخابى موزعين على 10 لجان عامة موزعين على 9 مراكز إدارية، لاستقبال 2 مليون و 146 ألف و51 ناخباً وناخبة يصوتون فى 341 لجنة فرعية منتشرة بكافة مناطق وقرى قنا.

فيما تم تجهيز 6 لجان للوافدين والمغتربين موزعة على 4 لجان ومراكز إدارية بمحافظة قنا، بواقع 2 لجنة انتخابية بمدينة قنا، الأولى اللجنة الفرعية رقم 23 ومقرها مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، والثانية اللجنة الفرعية رقم 24 ومقرها مدرسة قنا الرسمية للغات امتداد ش مساكن عثمان بمدينة قنا، وفي مركز ومدينة قوص لجنة فرعية رقم 55 ومقرها مدرسة مصنع السكر الثانوية بنات، وفي مركز ومدينة قفط لجنة فرعية رقم 22 ومقرها مدرسة قفط الإعدادية المشتركة.



وفي مركز ومدينة نجع حمادى، جرى تخصيص 2 مركز انتخابي " لجنة فرعية رقم 55 ومقرها مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية بمدينة الألمونيوم، واللجنة الفرعية رقم 56 ومقرها مدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق شارع الترعة الضمرانية بجوار عيادة التأمين الصحي بمدينة نجع حمادى.

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن الانتخابات الرئاسية سوف تجرى بمحافظة قنا داخل 10 لجان عامة مقسمة إلى 312 مركزًا انتخابيًا و341 لجنة فرعية لاستقبال2 مليون و146 ألف و51 ناخبًا من أبناء المحافظة، إلى جانب 6 لجان فرعية للمغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ قنا، بأن المحافظة وبالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة تعمل على تذليل كل العقبات في سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي لخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة، التى تعكس مدى تحضر الشعب المصرى العظيم، وأن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى في مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأشار الداودى، إلى أنه اطمئن على جاهزية مقار اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية والمقرر انعقادها أيام 10 ، 11 ، 12 ديسمبر الجاري، مع مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية بديلة، مناشداً المواطنين ضرورة المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى.