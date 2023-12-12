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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس لطيف نهارا بارد ليلا على معظم الأنحاء والصغرى بالقاهرة 14

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا/ الأربعاء/ طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال سيناء على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 21 14
العاصمة الإدارية 21 13
6 أكتوبر 21 13
بنهــــا 22 14
دمنهور 21 14
وادي النطرون 22 13
كفر الشيخ 20 14
المنصورة 21 13
الزقازيق 22 14
شبين الكوم 21 14
طنطا 21 13
دمياط 20 14 
بورسعيد 22 13
الإسماعيلية 22 12
السويس 21 12
العريش 21 11
رفح 20 10
رأس سدر 23 15
نخل 21 6
كاترين 15 4
الطور 23 16
طابا 22 14
شرم الشيخ 24 16
الاسكندرية 21 12
العلمين الجديدة 20 14
مطروح 20 13
السلوم 19 12
سيوة 18 10
رأس غارب 26 17
الغردقة 25 16
سفاجا 26 17
مرسى علم 25 17
شلاتين 27 20
حلايب 26 19
أبو رماد 27 18 
رأس حدربة 26 17
الفيوم 21 11
بني سويف 21 10
المنيا 22 9
أسيوط 22 9
سوهاج 22 10
قنا 22 11 
الأقصر 23 14
أسوان 24 14
الوادي الجديد 22 8
أبوسمبل 23 12

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 28 18
المدينة المنورة 24 12 
الرياض 26 11
المنامة 26 19
أبوظبي 29 18
الدوحة 28 20
الكويت 23 12
دمشق 18 5
بيروت 20 16
عمان 12 10
القدس 14 11
غزة 20 16
بغداد 18 12
مسقط 27 21
صنعاء 24 6
الخرطوم 28 15
طرابلس 25 15
تونس 24 14
الجزائر 19 11
الرباط 21 8
نواكشوط 35 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 8 3-
إسطنبول 14 10
إسلام آباد 20 6
نيودلهي 22 9 
جاكرتا 33 25
بكين 2- 5-
كوالالمبور 32 24
طوكيو 15 6
أثينا 18 11
روما 18 9
باريس 11 6
مدريد 12 4
برلين 5 0
لندن 9 3
مونتريال 2- 8-
موسكو 7- 10-
نيويورك 7 1-
واشنطن 9 3-
أديس أبابا 25 10

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