الأرصاد: عاصفة رعدية وأمطار ورياح.. وتحذر من الشبورة

يبحث كثير من المصريين عن حالة الأرصاد والطقس ، خاصة المسافرين على الطرق الصحرواية والزراعية تفاديا للشبورة واحتراسا من موجة الصقيع.

من جانبهم توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية بدءًا من غد الأحد الموافق 10 ديسمبر أن يكون طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وفي ذات السياق أوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس المتوقعة من أمس السبت 9 ديسمبر 2023 إلى الأربعاء 13 من الشهر ذاته، التى تشهد عاصفة رعدية وأمطارا ورياحا على مختلف محافظات الجمهورية.

الأرصاد



أضافت هيئة الأرصاد الي أنه تشهد حالة الطقس اعتبارا من الاثنين 11 ديسمبر إلى الثلاثاء 12 من الشهر ذاته حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء؛ يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا، وتنشط الرياح على بعض المناطق.

فيما حذرت من الشبورة وطالبت المواطنين بتوخي الحذر وخاصة قائدي السيارات في الفترة من الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحًا.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

العاصمة الإدارية 24 13

6 أكتوبر 24 13

بنهــــا 23 14

دمنهور 23 14

وادي النطرون 24 13

كفر الشيخ 23 12

المنصورة 24 13

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 24 14

طنطا 24 14

دمياط 22 14

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 24 13

السويس 24 13

العريش 22 11

رفح 22 10

رأس سدر 24 15

نخل 22 6

كاترين 19 4

الطور 24 14

طابا 22 13

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 23 13

العلمين الجديدة 23 14

مطروح 23 12

السلوم 21 9

سيوة 21 10

رأس غارب 28 17

الغردقة 27 17

سفاجا 28 19

مرسى علم 28 18

شلاتين 29 22

حلايب 28 22

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 28 21

الفيوم 24 11

بني سويف 24 10

المنيا 24 9

أسيوط 24 9

سوهاج 25 11

قنا 28 13

الأقصر 28 14

أسوان 31 15

الوادي الجديد 27 9

أبوسمبل 30 15