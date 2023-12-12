تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد.. اعرف خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن حالة الطقس، بعد أن شهدت البلاد حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، نظرًا لطبيعة فصل الخريف، فمن المتوقع أن تبدأ حالة عدم الاستقرار في عدد من الأماكن على مستوى الجمهورية.

الطقس

حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى بيان عاجل، أن أخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من الدلتا يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

سقوط الأمطار

وتوقعت خرائط الطقس سقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد خلال الساعات القليلة القادمة، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وكشفت الأرصاد الجوية حالة الطقس فى الإسكندرية ، حيث تعرضت لسقوط الأمطار ومحافظات كفر الشيخ والبحيرة والمنوفية أيضا التى شهدت سقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة.

وشددت الأرصاد الجوية، أيضا على ضرورة توخى الحذر والابتعاد عن النوافذ لحظة وقوع العواصف الرعدية، وتجنب القيادة عند سقوط الأمطار والاحتماء بمداخل العقارات وعدم الوقوف أسفل اللافتات المعدنية فى الشوارع.

الطقس

توقعات الطقس غدا الأربعاء

أما بشأن حالة الطقس غدا الأربعاء، 13 ديسمبر 2023، من المتوقع أن تشهد البلاد طقسا لطيفا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

تستمر فرص سقوط الأمطار على المحافظات الساحلية وشمال الوجه البحرى، تمتد إلى خفيفة على محافظات جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس على فترات متقطعة.

ورصدت خرائط الأقمار الصناعية نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة .

وحذرت الأرصاد من حالة الطقس ليلا، حيث تنخفض درجات الحرارة على كل الأنحاء، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.