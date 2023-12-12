عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد.. اعرف خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

الارصاد
الارصاد

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن حالة الطقس، بعد أن شهدت البلاد حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، نظرًا لطبيعة فصل الخريف، فمن المتوقع أن تبدأ حالة عدم الاستقرار في عدد من الأماكن على مستوى الجمهورية.

الطقس 

حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى بيان عاجل، أن أخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من الدلتا يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

سقوط الأمطار

وتوقعت خرائط الطقس سقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد خلال الساعات القليلة القادمة، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

الهيئة الوطنية: الدفع بالقضاة الاحتياطيين لمواجهة الكثافات في بنى سويف

رئيس اللجنة العامة بالفيوم: كثافات عالية واحتفالات بالعرس الديمقراطي

وكشفت الأرصاد الجوية حالة الطقس فى الإسكندرية ، حيث تعرضت لسقوط الأمطار ومحافظات كفر الشيخ والبحيرة والمنوفية أيضا التى شهدت سقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة.

وشددت الأرصاد الجوية، أيضا على ضرورة توخى الحذر والابتعاد عن النوافذ لحظة وقوع العواصف الرعدية، وتجنب القيادة عند سقوط الأمطار والاحتماء بمداخل العقارات وعدم الوقوف أسفل اللافتات المعدنية فى الشوارع.

الطقس 

توقعات الطقس غدا الأربعاء

أما بشأن حالة الطقس غدا الأربعاء، 13 ديسمبر 2023، من المتوقع أن تشهد البلاد طقسا لطيفا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

تستمر فرص سقوط الأمطار على المحافظات الساحلية وشمال الوجه البحرى، تمتد إلى خفيفة على محافظات جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس على فترات متقطعة.

ورصدت خرائط الأقمار الصناعية نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة .

وحذرت الأرصاد من حالة الطقس ليلا، حيث تنخفض درجات الحرارة على كل الأنحاء، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

حالة الطقس سقوط الأمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد توقعات الطقس غدا الأربعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

توصيات قوية للملتقى الفقهي لمركز الأزهر العالمي لدعم القضية الفلسطينية و"الهدهد": مواقف الأزهر غصة في حلق الكيان الصهيوني.. صور

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

دعاء شهر ربيع الآخر .. ردد 110 أدعية مستجابة ولا ترد

علاوة غلاء وجلسة طارئة.. حصاد مجلس النواب من 15 لـ19 أكتوبر 2023

ترشيحاتنا

علي انغام المزمار البلدي.. الآلاف المواطنين يحتشدون في مسيرة تأييد بالمنيرة الغربية.. صور

الشرقية تنتفض رغم الامطار..وتنظيم مبهر لحياة كريمة في سعود..صور

عمرو موسى يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

15 لجنة للوافدين.. الهيئة الوطنية: إقبال غير مسبوق للناخبين في شرم الشيخ

بقذائف التاندوم.. سرايا القدس تعلن تكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في غزة

انقسام ووقف نشاط.. إعلان صادم من الاتحاد الأوروبي بشأن قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسيرة طلابية.. جامعة حلوان تشارك في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد.. اعرف خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

مايا مرسي تتابع من غرفة عمليات المجلس مشاركة المرأة في التصويت بالانتخابات الرئاسية

كيف تعلم أن طفلك مصاب باضطراب طيف التوحد؟.. اعراض واضحة

فيديو

حماس تنتصر.. إسرائيل تستغيث بـ مصر من أجل الأسرى وهدنة إنسانية/ فيديوجراف

تخطى الـ 40 جنيهًا.. السبب الحقيقي لارتفاع أسعار البصل

فيديو صادم.. لن تصدق ما فعله سارق سيارة في مالكها ببريطانيا

تحذير عاجل وهام من الأرصاد| أمطار رعدية وظاهرة خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ