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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط أمطار.. الأرصاد العراقية تطلق تحذيرا عاجلا بشأن الطقس

صدى البلد

أفادت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، بأن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع) نقلاً عن بيان الهيئة ، أن طقس البلاد ليوم غد الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً بارداً مع أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً يبدأ بالتحسن ليلاً .

وسيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً بارداً مع أمطار متوسطة الشدة خاصة في أقسامها الشرقية ويتوقع هطول ثلوج على المرتفعات الجبلية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً بارداً مع أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً.

أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد.

وأضاف البيان أن طقس يوم الخميس سيكون صحواً بارداً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وبين أن طقس يوم الجمعة سيكون صحواً بارداً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع أن طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".

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