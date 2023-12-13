تحذير عاجل من الأرصاد | سقوط أمطار على 13 محافظة

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن اخر مستجدات الأحوال الجوية و الطقس حيث الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت ، عن حالة الطقس اليوم، حيث تشهد البلاد تأثرا بمنخفض جوي يؤدي إلى سقوط أمطار ️متوسطة ورعدية، قد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.



و وفقا لبيان هيئة الأرصاد، إن حالة الطقس، تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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