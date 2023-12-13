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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

صدى البلد

تشهد البلاد  حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بحسب الأرصاد، إذ قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن المحافظات بالسواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد تشهد هطول للأمطار  بشكل مختلف الشدة من محافظة إلى الأخرى.

 

أوضحت خلال تصريحات تليفزيونية أن حالة عدم الاستقرار تعود إلى منخفض جوي متعمق بشكل كبير وتوقعت  معه استمرار فرص سقوط الامطار بكميات  لكنها أقل من أمس، قائلة : " اليوم تشهد ً هطول أمطار  على المناطق الساحلية   المطلة على البحر المتوسط  بالأخص مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط  والعريش".

السيول

وحذرت  عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد من تكون السيول في محافظة شمال سيناء بسبب الطبيعة الجغرافية والسلاسل الجبلية، الأمر الذي قد تتشكل معه  سيول، و قد تمتد الامطار   للقاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومدن القناة  وخليج السويس  ستكون أمطار  خفيفة داخلياً  لكن لازالت الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار.

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تعطيل الدراسة

ولهذا السبب قرر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تعطيل الدراسة في جميع مدارس المحافظة اليوم، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وتوقعت الدكتورة منار غانم، أن  تتلاشى فرص سقوط الامطار وعودة  ظاهرة الشبورة المائية اعتبارا من  الخميس حتى بداية الأسبوع القادم.

و يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم  الأربعاء طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال سيناء على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط كشفت الأرصاد أنها تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بحسب الأرصاد: 

العظمى الصغرى
القاهرة 21 14
العاصمة الإدارية 21 13
6 أكتوبر 21 13
بنهــــا 22 14
دمنهور 21 14
وادي النطرون 22 13
كفر الشيخ 20 14
المنصورة 21 13
الزقازيق 22 14
شبين الكوم 21 14
طنطا 21 13
دمياط 20 14 
بورسعيد 22 13
الإسماعيلية 22 12
السويس 21 12
العريش 21 11
رفح 20 10
رأس سدر 23 15
نخل 21 6
كاترين 15 4
الطور 23 16
طابا 22 14
شرم الشيخ 24 16
الاسكندرية 21 12
العلمين الجديدة 20 14
مطروح 20 13
السلوم 19 12
سيوة 18 10
رأس غارب 26 17
الغردقة 25 16
سفاجا 26 17
مرسى علم 25 17
شلاتين 27 20
حلايب 26 19
أبو رماد 27 18 
رأس حدربة 26 17
الفيوم 21 11
بني سويف 21 10
المنيا 22 9
أسيوط 22 9
سوهاج 22 10
قنا 22 11 
الأقصر 23 14
أسوان 24 14
الوادي الجديد 22 8
أبوسمبل 23 12

الأرصاد الاحوال الجوية سقوط الأمطار مطروح والإسكندرية درجات الحرارة المتوقعة الحرارة

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