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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمطار رعدية| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المجلس الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن معظم محافظات شمال البلاد شهدت أمطار متفاوتة من محافظة لأخرى، صاحبه انخفاض في  درجات الحرارة ومستمر حتى غدا الأربعاء.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية مع  برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن منطقة شمال سيناء ستشهد سقوط أمطار تصل إلى حد السيول وأن محافظات شمال الوجه البحري والإسكندرية ومطروح والبحيرة ستشهد أمطار متفاوتة في شدتها وفرص سقوط الأمطار على باقي المحافظات قليلة.

وأشارت عضو المجلس الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلي أن انخفاض درجات الحرارة مستمرة على كل المحافظات خاصة في فترات الليل المتأخرة حيث تصل إلى ١٤ درجة مئوية في المدن الجديدة والمفتوحة وستشهد البلاد مساء غد الأربعاء وفجر الخميس شبورة مائية.

الأرصاد: حالة من عدم إستقرار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد تم التنويه عنه منذ نهايات الاسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري.

وأكدت «غانم» ، أن المحافظات اليوم، من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد شهدت هطوًل أمطار بشكل مختلف الشدة من محافظة إلى الأخرى.

وقالت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن أمطاراً كانت متفاوتة الشدة وبعض المحافظات كانت رعدية وزادت في محافظة الجيزة وبعض مناظق القاهرة  السواحل الشمالية شهدت هطولاً للأمطار بشكل كثيف  مقارنة بالمحافظات الداخلية.

وأوضحت أن حالة عدم الاستقرار تعود إلى منخفض جوي متعمق بشكل كبير وتوقعت معه استمرار فرص سقوط الأمطار بكميات، لكنها أقل من اليوم، معقبة: «غداً تشهد ً هطول أمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط  وبالأخص المطروح والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط  والعريش».

وحذرت الدكتورة منار غانم، من تكون السيول في محافظة شمال سيناء بسبب الطبيعة الجغرافية والسلاسل الجبلية، الأمر الذي قد تتشكل معه  سيول، وقد تمتد الأمطار للقاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومدن القناة وخليج السويس  ستكون أمطار خفيفة داخلياً  لكن لازالت الفرصة مهيأة   لسقوط الأمطار.

21 درجة مئوية العظمى في القاهرة والصغرى 14 درجة مئوية 

وتوقعت أن تتلاشى فرص سقوط الأمطار وعودة  ظاهرة الشبورة المائية إعتباراً من  الخميس حتى بداية الاسبوع القادم .

وحول درجات الحرارة قالت: «الأربعاء العظمى 21 درجة مئوية  في القاهرة وهي أجواء شتوية لطيفة  نهاراً، لكن فترات الليل الصغرى وصلت إلى 14 درجة مؤية والمدن الجديدة   قد تكون الاحساس بالبرودة فيها أقل من  من 14».

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة مصر انخفاض درجات الحرارة

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