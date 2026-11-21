أعلنت مديرية العمل بالبحيرة، عن توافر فرص عمل لدى شركة روسية عاملة بأحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى بالمحافظة، مع إتاحة التقديم أمام الراغبين من جميع المحافظات، وذلك برواتب مجزية تصل إلى 30 ألف جنيه.

وتشمل التخصصات والمهن المطلوبة حداد مسلح براتب 14500 جنيه، وفورمجي خرسانة مسلحة براتب 14500 جنيه، وبرادين تركيبات تبدأ مرتباتهم من 15000 جنيه وتزيد بعد 3 أشهر، وبرادين مواسير تبدأ مرتباتهم من 20000 جنيه وتزيد لتصل إلى 25000 جنيه بعد 3 أشهر، بالإضافة إلى لحامين كهرباء وأرجون تبدأ مرتباتهم من 18000 جنيه وتصل إلى 30000 جنيه.

وتتضمن مميزات العمل نظام تشغيل بواقع 24 يوم عمل مقابل 6 أيام إجازة مدفوعة الأجر، وتوفير وجبات متكاملة تشمل الفطار والغذاء والعشاء، وسكن مفروش بالكامل للموظفين، وأتوبيسات مكيفة للتنقل من السكن إلى موقع العمل والعودة، إلى جانب التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي ومزايا أخرى.

وأوضحت مديرية عمل البحيرة أنه يشترط للتقدم ألا يزيد سن المتقدم عن 50 سنة، وأن يكون لديه موقف نهائي من التجنيد أو معفى من الخدمة، وغير مؤمن عليه، مع توافر خبرة سابقة في المهنة المتقدم عليها، ولا يشترط مؤهل دراسي محدد حيث يكفي إجادة القراءة والكتابة.

ويكون التقديم ببطاقة شخصية سارية ونموذج 111 وصورة شخصية، وتعقد المقابلات خلال الفترة من الأحد 22 نوفمبر 2026 وحتى الخميس 26 نوفمبر 2026، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا، في قاعة وجيه أباظة بنادي ألعاب دمنهور بشارع عبد السلام الشاذلي في دمنهور بمحافظة البحيرة.