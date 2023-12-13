الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق.. تعرف عليها

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بالأمس شهدنا سقوط أمطار فى معظم محافظات شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وكانت متفاوتة الشدة، مشيرة إلى أن اليوم هناك استمرار لسقوط الأمطار كمياتها تكون أقل من أمس فى بعض الأماكن.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الامطار تزيد فى المناطق الموجودة فى شرق مصر، تحديدا فى محافظة شمال سيناء، وتكون متوسطة ومن الممكن أن تغزر أحيانا، وتشكل بعض السيول فى المحافظة.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار تكون متوسطة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط والوجه البحري، وتمتد إلى خفيفة لجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة وبعض الأماكن من خليج السويس.