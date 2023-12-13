أسبوع فقط.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بسبب التقلبات الجوية

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك لأن البلاد في فصل الخريف، الذي يشهد تقلبات جوية كثيرة، ولكن هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أن فصل الشتاء سيبدا بشكل رسمي يوم 21 من الشهر الحالي، أي بعد أسبوع.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن البلاد تتأثر اليوم، بأمطار، قد تصل لت السيول في بعض الأماكن ولكن من الغد سيكون هناك استقرار، ولن يكون هناك أمطار، ولكن سيكون هناك شبورة مائية، ولذلك على الجميع توخي الحذر خلال الفترة الحالية، لتجنب الحواد.

وقد أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الوطنية لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد خلال الأيام المقبلة ستتعرض لـ شبورة في الساعات الصباحية، ولذلك على الجميع توخي الحذر، والسير بـ سرعات منخفضة، والالتزام بقواعد المرور، حفاظًا على سلامة النفس و المواطنين.

وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة الوطنية لـ الأرصاد الجوية، أن العد التنازلي لـ فصل الشتاء بدأ، وأن فصل الشتاء سيبدأ رسميًا من يوم 21 ديسمبر، وأن البلاد تشهد في هذه الفترة انخفاضات في درجات الحرارة.

ولفتت إلي أن الهيئة العامة لـ الأرصاد، تقوم بـ نشر النشرات الجوية، بشكل مستمر، ولذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية، وعدم الاستماع لـ الشائعات التي يروجها البعض.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، إن البلاد تتأثر خلال هذه الفترة بالأمطار من مكان لـ آخر، وأن الأمطار وصلت لـ القاهرة و الجيزة، وأن الأمطار رعدية.

ولفتت إلي أن البلاد ستتأثر بالأمطار اليوم الأربعاء، وأن الأمطار ستصل لـ القاهرة وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة، وخليج السويس، والأمطار ستكون على:" الإسكندرية و مطروح و البحيرة وكفر الشيخ، والدقهلية، وبورسعيد، ودمياط ورفح والعريش، شمال سيناء ستتعرض لـ سيول اليوم.