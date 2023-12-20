عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احسب هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في المعاشات

صدى البلد

يتساءل الكثيرون من أصحاب المعاشات والمستحقين، عن تفاصيل الزيادة الجديدة ، وقيمة القبض بعد أضافة الزيادة الجديدة خلال عام 2024 وفي السطور التالية نوضح التفاصيل .

ويبحث المواطنون من خلال محرك البحث جوجل، عن الزيادة الجديدة وهي ما ينتظره أصحاب المعاشات والمستفيدين، بشأن أي قرارات تصدر حول الزيادة الجديدة فى المعاشات  خلال عام 2024  وهل سيتم تبكيرها أم تصرف فى الموعد الذى حدده القانون، حيث تنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات و المعاشات 148 لسنة 2023، على زيادة المعاشات سنويًا ؟.

كما ينتظر ملايين المستحقين للمعاشات الزيادة الجديدة فى المعاشات 2024 وتطبيق الحد الأدني لها، للمحالين للمعاش بدءا من شهر يناير 2024، وفقًا للقانون واللوائح المنظمة له.

وشهدت الأيام الماضية انتظام صرف معاشات ديسمبر 2023 من ماكينات الصراف الآلي وفروع بنك ناصر الاجتماعي في جميع محافظات الجمهورية.

 

وقررت إدارة الهيئة القومية لـ التأمين الاجتماعي زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات اعتبارا من أول يناير 2024، وفق بيان صادر عن الهيئة.

وأعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لـ التأمين الاجتماعي ، أنه اعتبارا من أول يناير 2024 يتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيه بدلاً من 8720.

رفع حد الاشتراك التأميني 

وفي سياق متصل، قال اللواء  جمال عوض إنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لـ التأمين الاجتماعي ، أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

التأمين الاجتماعي: لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور


وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لـ التأمين الاجتماعي، أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بملبغ 3500 جنيه ، حيثُ أن هذا الحد الأدنى يشمل بخلاف الأجر النقدي المزايا العينية التي قد تُصرف للعامل من جهة عمله ، في حين أن أجر الإشتراك التأميني يقتصر على عناصر الأجر النقدي دون غيرها ، ومن ثّم فإن الإختلاف في هذا الشأن له ما يبرره.

وأشار رئيس الهيئة القومية لـ التأمين الاجتماعي إلى أنه تيسيراً علي أصحاب الأعمال و الشركات ذات العمالة التي تزيد عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم إستمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني " إسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري " تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور الي مكاتب التامينات التابعه لهم.

هناك عدة طرق لـ صرف معاشات ديسمبر 2023، وهي:

- مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

- منافذ شركات فوري.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.


موعد زيادة المعاشات السنوية 

وعن موعد الزيادة الجديدة في المعاشات، ينص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، المادة رقم 35 على أن يتم تطبيق زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام.

وحول تفاصيل الاشتراك التأمينى قال اللواء جمال عوض رئيس من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه وذلك اعتباراً من 1/1/2024.

وأوضح عوض أنه نتيجه لذلك سيكون الحد الأدني للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه في حين سيبلغ الحد الأقصي للمعاش 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيه.

وأكد عوض، علي أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، وذلك في إطار تنفيذ محاورإصلاح نظام التأمينات الإجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

و أشار رئيس الهيئة ، إلى أنه تيسيراً علي أصحاب الأعمال و الشركات ذات العماله التي تزيد عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم إستمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني " إسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري " تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور الي مكاتب التامينات التابعه لهم.

طرق صرف المعاشات 

هناك عدة طرق لـ صرف المعاشات وهي:

- مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.


- منافذ شركات فوري.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.


موعد زيادة المعاشات السنوية 
وعن موعد الزيادة الجديدة في المعاشات، ينص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، المادة رقم 35 على أن يتم تطبيق زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام.

الزيادة الجديدة الزيادة الجديدة المعاشات أصحاب المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

خالف تعرف| شوبير يشن هجومًا حادًا على جهاد جريشة بسبب الأهلي

موضوعات متعلقة

البصل يتراجع 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ في أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء

زيادة المعاشات في 2024 .. والتأمين الاجتماعي: 11 مليون مواطن يستفيدون منها

هام لزيادة المعاشات|رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتباراً من يناير 2024

1300 جنيه.. من المستفيد من زيادة الحد الأدنى للمعاشات| تطبق خلال أيام

البحوث الإسلامية: مجلة الأزهر تنتصر للقضية الفلسطينية وتفنِّد المزاعم الصهيونية حول القدس

مفاجأة سارة للمواطنين تنتظر أسعار السجائر.. تفاصيل

فى دقيقة.. أسعار وطريقة حجز تذاكر المترو من ماكينات TVM

بعد الضريبة الجديدة.. مفاجأة في أسعار السجائر بالسوق

ترشيحاتنا

في اجتماع مغلق.. ماذا دار بين وزير الخارجية الإيراني ورئيس حركة حماس؟

عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

أبرزها التحول الرقمي والذكاء الصناعي.. حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون

انتهاك المساواة| عريضة جديدة للرئاسة الأوكرانية تدعو لتعبئة النواب والمسئولين الأوكرانيين

بعد الصين.. زلزال عنيف يضرب إندونيسيا ولا أنباء عن ضحايا

اتحاد الكرة يعاقب الأهلي بخصم مليون جنيه من مستحقاته .. لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل انتهاء أزمة البصل| الكيلو نزل لـ20 جنيهًا.. وهذا ما سيحدث خلال أيام

نشرة المرأة والصحة|برج الثور في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة.. إلهام شاهين تثير الجدل بالجونة

بيتعمل منه حلويات.. طعام غير متوقع يعزز المناعة |اكتشفه

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تصدر بيانًا عاجلاً بشأن الطقس|تفاصيل

فيديو

«آيس كوفي».. صانع محتوى فلسطيني يثير الجدل بمقطع فيديو |شاهد

مقطع فيديو لجندية إسرائيلية يثير الجدل .. شاهد

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ