متحور كورونا الجديد .. الصحة العالمية توضح كيفية تجنب الإصابة ومدى خطورته

قالت منظمة الصحة العالمية ـ إنه نظرًا لسرعة انتشار متحور كورونا الجديد “ كوفيد-19 ” JN.1، فإن المنظمة تصنفه على أنه متحوّرٌ منفصلٌ مثيرٌ للاهتمام ناتج عن السلالة الأم BA.2.86 . وكان هذا المتحور قد صُنِّفَ سابقًا على أنه متحورٌ مثيرٌ للاهتمام بوصفه جزءًا من السلالات الفرعية BA.2.86.

كوفيد-19



وأضافت المنظمة في بيان لها أنه استنادًا إلى البيّنات المتاحة، يشير التقييم إلى أن الخطر الإضافي الذي يشكله متحور كورونا الجديد JN.1 على الصحة العامة العالمية خطرٌ منخفض. وعلى الرغم من ذلك، ومع بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، يمكن أن يزيد متحور JN.1 من عبء الأمراض التنفسية في العديد من البلدان.





وقالت المنظمة أنها تواصل رصد البيّنات، وستُحدِّث تقييم مخاطر متحور كورونا الجديد JN.1 حسب الاقتضاء موضحة انه لا تزال اللقاحات الحالية تحمي من الاعتلال الشديد والوفاة بسبب متحور كورونا الجديد JN.1 وغيره من المتحورات السارية لفيروس كورونا-سارس-2، وهو الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.

كوفيد-19



وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن مرض كوفيد-19 ليس هو المرض النفسي الوحيد المنتشر فهنالك الإنفلونزا و الفيروس المخلوي التنفسي والالتهاب الرئوي الشائع في مرحلة الطفولة كلها أمراضٌ آخذةٌ في الانتشار.

للوقاية من العدوى والاعتلال الشديد من متحور كورونا الجديد



وتنصح منظمة الصحة العالمية الأشخاص باتخاذ تدابير للوقاية من العدوى والاعتلال الشديد باستخدام جميع الأدوات المتاحة. وتشمل هذه التدابير ما يلي:



- ارتدِ كمامة عندما تكون في أماكن مزدحمة أو مغلقة أو سيئة التهوية، وحافظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، قدر الإمكان

- احرص على تحسين التهوية

- احرص على الآداب التنفسية، أي تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس

- واظب على تنظيف يديك

- احرص على متابعة التطعيمات ضد كوفيد-19 والإنفلونزا، لا سيّما إذا كنتَ مُعرضًا بشدة لخطر الإصابة بالاعتلال الشديد

- مراعاة البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض

- احرص على الخضوع للفحص إذا ظهرتَ عليك أعراض، أو إذا كنتَ خالطتَ شخصًا مصابًا بكوفيد-19 أو بالإنفلونزا.



وتنصح منظمة الصحة العالمية العاملين الصحيين والمرافق الصحية بما يلي:



- تعميم ارتداء الكمامات في المرافق الصحية، وكذلك ارتداء الكمامات المناسبة وأقنعة التنفس وغيرها من معدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين الذين يقدمون الرعاية للمرضى المصابين بعدوى كوفيد-19 المشتبه فيها والمؤكدة.

- تحسين التهوية في المرافق الصحية

