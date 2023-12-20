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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

متحور فيروس كورونا
متحور فيروس كورونا المستجد

متحور كورونا الجديد.. حذرت منظمة الصحة العالمية، من المتحور الجديد لفيروس كورونا والمعروف باسم “JN.1”، وذلك عقب انتشاره السريع وتم تصنيفه علي أنه متحور مثير للاهتمام، والناتج عن السلالة الأم BA.2.86.

ومع دخول فصل الشتاء في معظم البلاد حول العالم، وبحسب التقارير، فأن متحور “JN.1” يمكن أن يزيد من عبء الأمراض التنفسية، وفي التقرير التالي نرصد لكم أعراض متحور كورونا الجديد “JN.1”، وطرق الوقاية والعلاج منه.

لقاح كورونا الجديد

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه لا تزال اللقاحات الحالية تحمي من الاعتلال الشديد والوفاة بسبب متحور JN.1، وغيره من المتحورات السارية لفيروس كورونا- سارس-2، وهو الفيروس المسبب لمرض كوفيد- 19.

كما أشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن مرض كوفيد-19 ليس هو المرض التنفسي الوحيد المنتشر، مشيرة إلى انتشار الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي والالتهاب الرئوي الشائع.

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