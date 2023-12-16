قبل بدء الشتاء.. نصائح مهمة للطلاب لتعزيز المناعة والحماية من أدوار البرد

بحلول فصل الشتاء تزداد معدلات الإصابة بالأمراض الفيروسية مثل الإنفلونزا، بسبب حالة الاضطراب التي يشهدها المناخ هذه الأيام، وقد يصيب البعض أمراض تؤدي إلى ضعف المناعة، لذا يبحث الكثيرون عن طرق تساعدهم على تقوية المناعة والحفاظ عليها.

قال الدكتور خالد ابو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس واستاذ المناعة ، ان فصل الشتاء سيبدأ رسميا ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ ،لذلك يجب علي الطلاب الحذر والالتزام ببعض التعليمات للوقاية من ادوار البرد الموسمية .

وشدد الدكتور خالد ابو شنب استاذ المناعة بجامعة عين شمس ، خلال تصريحاته لـ صدي البلد علي عدم زيادة الاختلاط ووضع مسافات آمنة بين الاشخاص للوقاية مما يقلل سرعة انتقال الفيروسات .



وأكد الدكتور خالد ابو شنب أستاذ المناعة ووكيل كلية الصيدلة بجامعة عين شمس أنه على جميع المواطنين تناول الغذاء المتوازن مع ممارسة الرياضة التي تعزز من مناعة الجسم.

وقدم الدكتور خالد نصائح لتقوية المناعة:

_الثوم يمتلك خصائص معززة للمناعة والتي تأتي من تركيز كثيف لعدد من المركبات الحيوية.

_ الدواجن: غنية بفيتامين ب ٦ والذي يلعب دورًا كبيرًا في التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم كما أنه يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء.

- الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مضاد للأكسدة يسمى الثيوبرومين، والذي قد يساعد على تعزيز جهاز المناعة عن طريق حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.

_ ممارسة الرياضية بشكل يومي

تناول الخضراوات والفواكه بكل أنواعها

تناول البيض والجبن

تناول المكسرات بأنواعها

التوقف عن التدخين

الالتزام بنظام غذائي صحي متوازن لتزويد المناعة في الجسم، وتقويتها ودعم الطاقة في الجسم

أهم المأكولات السبانخ، التوت، القلقاس، الزبادي اليوناني، على الأخص، البرتقال، البطاطا الحلوة وباقي أنواع الخضراوات المفيدة لصحة جسم الإنسان.