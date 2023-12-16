عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل بدء الشتاء.. نصائح مهمة للطلاب لتعزيز المناعة والحماية من أدوار البرد

صورة ارشفية تعبيرية
صورة ارشفية تعبيرية

بحلول فصل الشتاء تزداد معدلات الإصابة بالأمراض الفيروسية مثل الإنفلونزا، بسبب حالة الاضطراب التي يشهدها المناخ هذه الأيام، وقد يصيب البعض أمراض تؤدي إلى ضعف المناعة، لذا يبحث الكثيرون عن طرق تساعدهم على تقوية المناعة والحفاظ عليها.

 

قال الدكتور خالد ابو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس واستاذ المناعة ، ان فصل الشتاء سيبدأ رسميا ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ ،لذلك يجب علي الطلاب الحذر والالتزام ببعض التعليمات للوقاية من ادوار البرد الموسمية .

 

وشدد الدكتور خالد ابو شنب استاذ المناعة بجامعة عين شمس ، خلال تصريحاته لـ صدي البلد  علي عدم زيادة الاختلاط ووضع مسافات آمنة بين الاشخاص للوقاية  مما يقلل سرعة انتقال الفيروسات .
 

وأكد الدكتور خالد ابو شنب أستاذ المناعة ووكيل كلية الصيدلة بجامعة عين شمس  أنه على جميع المواطنين تناول الغذاء المتوازن مع ممارسة الرياضة التي تعزز من مناعة الجسم.

وقدم الدكتور خالد  نصائح لتقوية المناعة:

_الثوم يمتلك خصائص معززة للمناعة والتي تأتي من تركيز كثيف لعدد من المركبات الحيوية.

_ الدواجن: غنية بفيتامين ب ٦ والذي يلعب دورًا كبيرًا في التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم كما أنه يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء.

- الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مضاد للأكسدة يسمى الثيوبرومين، والذي قد يساعد على تعزيز جهاز المناعة عن طريق حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.

_ ممارسة الرياضية بشكل يومي

تناول الخضراوات والفواكه بكل أنواعها

تناول البيض والجبن

تناول المكسرات بأنواعها

التوقف عن التدخين

الالتزام بنظام غذائي صحي متوازن لتزويد المناعة في الجسم، وتقويتها ودعم الطاقة في الجسم

أهم المأكولات السبانخ، التوت، القلقاس، الزبادي اليوناني، على الأخص، البرتقال، البطاطا الحلوة وباقي أنواع الخضراوات المفيدة لصحة جسم الإنسان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا.. الأرصاد تحذر

سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

اللائحة تنصفه| موديست يواصل مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية رغم الطرد .. كيف ذلك ؟

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

جريمة بشعه تهز مدينة نصر.. ابن يزهق روح والدته وقرار عاجل من النيابة

مصر في "بريكس" أول يناير.. 32 مليار دولار وفرص استثمارية جديدة

ترشيحاتنا

نتنياهو: إسرائيل لاتريد "حماستان" أو "فتحستان" وما يهم هو أمن إسرائيل

اعرف قرار المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

من لبنان.. اعتراض صاروخ أرض جو أُطلق باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية

السيد البدوي: وفديون انتخبوا السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024| فيديو

لميس الحديدي: ثلاثية الأهلي في الاتحاد تثبت صناعته المستمرة للسعادة

وزير دفاع إسرائيل عن هجمات الحوثيين: مستعدون للعمل وسنحدد التوقيت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة مذهلة للنساء تعالج مشاكل الخصوبة والبشرة .. لن تتوقعها

احترس هذه الأدوية تسبب آلام العضلات

استعداد النجوم للسجادة الحمراء للفيلم السوداني وداعا جوليا .. صور

أزمة السكر انتهت| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين .. والكيلو بـ27

فيديو

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ