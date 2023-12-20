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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة تكشف: مصل الانفلونزا يحمي الجنين داخل الرحم من مضاعفات نزلات البرد

طرق الوقاية من نزلات
طرق الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا في الحمل

كشفت إحدى الدراسات الانجليزية أن لقاح او مصل الإنفلونزا يساعد في حماية الجنين من الإصابة بمضاعفات الانفلونزا، موضحة أنه عندما تحصل الأم على لقاح الانفلونزا اثناء الحمل تنتقل الأجسام المضادة المقاومة للإنفلونزا إلى الجنين عبر المشيمة وتساعد في حماية الطفل.

ووجدت الدراسة التي نشرتها medical today أن الحصول على لقاح الإنفلونزا يقلل من خطر دخول المرأة الحامل إلى المستشفى بسبب الإنفلونزا بحوالي 40٪.

وأشارت إلى أن الرضاعة الطبيعية تستمر في إعطاء أجسام مضادة للطفل بعد الولادة، وهذه الحماية مهمة لأن الأطفال لا يمكنهم الحصول على لقاح الأنفلونزا حتى يبلغون 6 أشهر على الأقل.

طرق للوقاية من الإنفلونزا أثناء الحمل:

يجب الحصول على لقاح الإنفلونزا، ويفضل قبل بدء موسم الإنفلونزا، أو في أي وقت خلال فترة الحمل.

- تجنبي الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من المرض.

- تجنبي لمس عينيك أو أنفك.

- نظفي الأسطح في المنزل واستخدمي المطهرات.

- غطي فمك وأنفك.

ويجب أن تبدأ الحامل في ملاحظة تحسن الأعراض في غضون يوم أو يومين بمساعدة أدوية الألم والحمى،
ويمكن أن تستمر أعراض الأنفلونزا لمدة أسبوع أو أكثر، ويجب أن تحرص الحامل في حال اصابتها بالأنفلونزا على الراحة التامة وشرب الكثير من السوائل لتجنب الجفاف، 
وتناول الأدوية التي لا تؤثر على الجنين وإذا لم تبدأ في الشعور بالتحسن بعد أسبوع ينصح باستشارة الطبيب.

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